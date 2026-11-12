Dvorac Eugena Savojskog u Bilju ide u obnovu, poznato i što će se u njemu nalaziti

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Dvorac Eugena Savojskog u Bilju, jedan od najprepoznatljivijih povijesnih i kulturnih simbola Baranje, ulazi u novu fazu pripreme za obnovu. Županica Nataša Tramišak, zajedno s načelnikom Općine Bilje Željkom Cickajem, uručila je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole rekonstrukcije Dvorca Eugena Savojskog u Bilju tvrtki Respect-ing, čime se nastavljaju aktivnosti usmjerene na očuvanje ovog vrijednog kulturnog dobra. Osnovna namjena novouređenog prostora bit će za potrebe Muzeja likovnih umjetnosti, čime će dvorac dobiti novu kulturnu, edukativnu i društvenu funkciju.

– Dvorac Eugena Savojskog nije samo vrijedan spomenik naše povijesti i arhitekture, nego i važan dio identiteta Baranje i cijele Osječko-baranjske županije. Naša je odgovornost sačuvati ga od daljnjeg propadanja, ali i osigurati da ponovno postane živ prostor, dostupan građanima i posjetiteljima. Upravo zato pokrećemo daljnje korake u pripremi njegove obnove, a posebno nas veseli što će budući prostor imati snažnu kulturnu namjenu kroz djelovanje Muzeja likovnih umjetnosti. Želimo da dvorac postane mjesto susreta povijesne baštine i suvremenog umjetničkog stvaralaštva, prostor izložbi, edukacije i različitih kulturnih događanja. To je ulaganje u očuvanje naše prošlosti, ali istodobno i u budućnost Bilja, Baranje i cijele županije – istaknula je županica.

Dvorac Eugena Savojskog izgrađen je u prvoj polovici 18. stoljeća i predstavlja jedan od najvrjednijih primjera barokne arhitekture istočne Hrvatske. Zaštićen je kao pojedinačno kulturno dobro, a njegova povijesna, arhitektonska i identitetska vrijednost nadilazi lokalne okvire.

Podsjetimo, Hrvatske šume d.o.o. su na preporuku Vlade Republike Hrvatske darovale Dvorac Eugena Savojskog s pripadajućim parkom Osječko-baranjskoj županiji i Općini Bilje. S obzirom na stanje objekta i potrebu za hitnim zaustavljanjem njegova daljnjeg propadanja, Osječko-baranjska županija, kao suvlasnik dvorca, osigurat će potrebne preduvjete za nastavak realizacije projekta obnove.

Budući koncept obnove ne podrazumijeva samo konstruktivnu i konzervatorsku obnovu objekta, nego i njegovu održivu aktivaciju kroz sadržaje koji će poštovati povijesnu i arhitektonsku vrijednost dvorca, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.

Posebno važan segment buduće namjene odnosi se na proširenje djelovanja Muzeja likovnih umjetnosti i uspostavu njegovih sadržaja u kompleksu dvorca. Planirani izložbeni prostor omogućio bi predstavljanje dijela muzejskog fundusa, organizaciju povremenih izložbi i autorskih projekata te prezentaciju suvremenog umjetničkog stvaralaštva, osobito umjetnika s područja Baranje i okolice. Uz potrebe Muzeja, novi prostor koristit će i Turistička zajednica Bilje, a takva namjena doprinijela bi ne samo razvoju kulturne ponude Bilja i Baranje nego i dostupnosti kulturnih sadržaja stanovnicima ovog područja. Dvorac bi postao mjesto susreta umjetnosti, obrazovanja, povijesti i lokalne zajednice, uz mogućnost organizacije različitih kulturnih i društvenih događanja tijekom cijele godine.