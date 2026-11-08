Bizovac se prisjetio žrtava raketiranja: Prošlo je 35 godina od napada u kojem je poginulo i dijete

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

U Bizovcu je prigodnim programom obilježen Dan sjećanja na žrtve raketiranja ovog naselja 7. studenoga 1991. godine. Na taj način njezini stanovnici odaju počast svim nevinim žrtvama poginulima tijekom zločinačkog avionskog raketiranja mjesta prije 35 godina. Tom su prigodom zamjenik županice Goran Ivanović, predstavnici Općine Bizovac, PU osječko-baranjske i resornih ministarstava te predstavnici obitelji poginulih, braniteljskih i drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata kod spomen-obilježja položili vijence i upalili svijeće u znak sjećanja na sve poginule.

– U ime osječko-baranjske županice, gospođe Nataše Tramišak, te u svoje osobno ime, želim iskazati poseban pijetet prema svima onima koji su izgubili živote u Bizovcu, 7. studenoga 1991. godine, a njihovim obiteljima uputiti izraze najdublje sućuti. Ovaj bestijalni, ničim izazvani napad srbočetničkog zrakoplovstva na Bizovac — mjesto koje tada uopće nije bilo u zoni borbenih djelovanja — zoran je dokaz njihove namjere da zatru svaki trag i spriječe ostvarenje hrvatskoga sna o vlastitoj državi. O krvoločnosti tog čina najbolje govori činjenica da je među žrtvama bilo i jedanaestogodišnje dijete. Ono što na cijeli ovaj tragični događaj baca dodatnu sjenu i unosi duboku gorčinu jest bolna spoznaja da ni nakon punih 35 godina nitko nije odgovarao za pogibiju ovih nevinih ljudi – istaknuo je zamjenik županice Goran Ivanović.

Načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković rekao je kao je na današnji dan prije točno 35 godina, Bizovac je pogodio najstravičniji događaj u njegovoj povijesti kada su zrakoplovi JNA u bezumnom napadu ugasili živote nedužnih civila i trojice hrvatskih policajaca. – Iako je Općina Bizovac podnijela brojne prijave i angažirala odvjetnike, duboku gorčinu izaziva činjenica da do danas nitko nije odgovarao niti se zna ime nalogodavca ovog strašnog zločina. U ime Općine i svoje osobno ime izražavam najdublju sućut obiteljima poginulih te suosjećanje s ranjenima, uz čvrstu poruku da Bizovac nikada neće zaboraviti svoje žrtve niti odustati od traženja pravde – dodao je Vuković.

Danas u Bizovcu obilježavamo obljetnicu tragičnog i barbarskog čina Jugoslavenske narodne armije koja se 1991. godine svrstala na stranu agresora. Njihovi su zrakoplovi tada kukavički raketirali civilne ciljeve i policijski punkt u samom središtu Bizovca, pri čemu su živote izgubili nedužni civili i hrabri policajci, među kojima i jedanaestogodišnje dijete. Policija je podnijela kaznene prijave protiv tadašnjeg saveznog sekretara za narodnu obranu Veljka Kadijevića, koji je preminuo i tako izbjegao ruku pravde, te protiv zapovjednika Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane JNA, koji je i dalje nedostupan hrvatskim vlastima i pravosuđu – kazao je načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece.

U drugom zračnom napadu na policijski punkt u Bizovcu, zrakoplovi su iz smjera Đakova i Našica ispalili 12 raketa i usmrtili trojicu policajaca te dvoje civila, uključujući jedno dijete. Nakon udara koji je preživio bez trenutačnog osjećaja boli, ranjeni policajac je kroz dim i prašinu pobjegao u sklonište gdje mu je pružena prva pomoć. Zbog kaosa na terenu, civili su ga privatnim automobilom preko Đakova prebacili u bolnicu u Našicama, a teške uspomene na stradale kolege i strašne prizore žive i danas – rekao je prisjetivši se tih dana Baškim Saljiji, koji je i sam bio ranjen.