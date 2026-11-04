Agatha Christie stiže na osječke kazališne daske: HNK najavio premijeru „Mišolovke”

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U svečanom foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku održana je konferencija za medije na kojoj je najavljena prva ovosezonska dramska premijera, bezvremenski krimić Agathe Christie “Mišolovka“, u režiji i dramaturgiji Sare Stanić. Ova predstava nastaje u koprodukciji s Gradskom kazališnom kućom Bjelovar.

Intendant HNK u Osijeku Vladimir Ham pozdravio je okupljene medije te izrazio iznimno zadovoljstvo pričom i iskustvom koje nosi ova koprodukcija:

„Radi se o pravoj utakmici na domaćem terenu za Bjelovarčanina Antonija Jakupčevića, ali i prilici da širimo horizonte te privučemo novu publiku. Sretni smo i ponosni što smo dio rasta bjelovarskog kazališta, a ekipa je apsolutno na visini zadatka. Zahvaljujem redateljici Sari Stanić koja je vrhunski provela ansambl kroz čitav proces.“

Ravnatelj Drame HNK u Osijeku Duško Modrinić naglasio je preciznost i predanost autorskog tima te hvalevrijedan angažman cjelokupnog kazališnog pogona:

„Sara je proces vodila poput švicarskog sata – stvorila je savršen mehanizam i ostavila svoj prepoznatljiv potpis. Hvala svim djelatnicima HNK koji su dali dio sebe u ovu predstavu, kao i autorskom timu i glumačkom ansamblu na izuzetnom trudu.“

Glumac Matija Kačan, koji u predstavi tumači ulogu Christophera Wrena, istaknuo je zadovoljstvo povratkom na osječke kazališne daske:

„Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što sam ponovno ovdje. Uživali smo u svakoj probi – svi su došli izuzetno spremni, energični i ažurni. Kada redateljica postavi tako čvrst i spreman okvir, rad je uistinu užitak.“

Glumac Vedran Dakić, u ulozi narednika Trottera, nadovezao se na atmosferu s proba:

„Lijepo je i rijetko kada se u radu prvo sve tako precizno posloži, pa se onda iz te sigurnosti krećemo slobodno igrati. Proces je bio iznimno zabavan i ne pamtim kada sam posljednji put dočekao premijeru ovako spreman.“

Redateljica i dramaturginja Sara Stanić zahvalila je osječkom ansamblu na povjerenju i prihvaćanju njenog temeljitog rada:

„Hvala ansamblu što me prihvatio kao ‘štrebericu’. Ovo je bio iznimno ugodan i dubok istraživački proces. Iskreno sam se zaljubila u ljude s kojima sam radila – zarazno su dobri i moram priznati da će mi se u petak poslije premijere biti jako teško rastati od njih.“

Na završetku konferencije intendant Ham uputio je poziv medijima i publici da svojim dolaskom uveličaju svečanu premijeru kako u Osijeku, tako i u Bjelovaru, uz šaljivu napomenu i molbu publici: „Uživajte u predstavi, ali nemojte nikome spojlati tko je ubojica!“

Autorski tim

Redateljica i dramaturginja Sara Stanić

Scenografkinja Petra Poslek

Kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović

Dizajn svjetla Luka Matić

Skladatelj Rade Sklopić/Raid Kyu

Suautor stihova Marko Šelić Marčelo

Prijevod teksta Dagmar Ruljančić

U predstavi glume

Mollie Ralston Mateja Tustanovski

Giles Ralston Antonio Jakupčević

Christopher Wren Matija Kačan

Gospođa Boyle Petra Bernarda Blašković

Major Meatcal Armin Ćatić

Gospođica Casewell Matea Grabić Ćaćić

Paravicini Vladimir Tintor

Narednik Trotter Vedran Dakić

Inspicijent Eduard Srčnik

Šaptačica Dora Rakipović Margetić

Raspored izvedbi u HNK u Osijeku

PREMIJERA: petak, 6. studenoga 2026. u 20:00 sati

REPRIZA: subota, 7. studenoga 2026. u 20:00 sati

PRETPLATA 3: ponedjeljak, 9. studenoga 2026. u 19:00 sati

utorak, 10. studenoga u 19 sati

srijeda 11. studenoga u 18 sati

subota, 21. studenoga u 19 sati

ponedjeljak, 23. studenoga u 19 sati

PREMIJERA U BJELOVARU

petak, 13. studenoga u 20 sati

subota, 14. studenoga u 20 sati

nedjelja, 15. studenoga u 20 sati

Ulaznice su dostupne na blagajni HNK u Osijeku te na službenoj mrežnoj stranici kazališta.