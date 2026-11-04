Agatha Christie stiže na osječke kazališne daske: HNK najavio premijeru „Mišolovke”

U svečanom foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku održana je konferencija za medije na kojoj je najavljena prva ovosezonska dramska premijera, bezvremenski krimić Agathe Christie “Mišolovka“, u režiji i dramaturgiji Sare Stanić. Ova predstava nastaje u koprodukciji s Gradskom kazališnom kućom Bjelovar.
Intendant HNK u Osijeku Vladimir Ham pozdravio je okupljene medije te izrazio iznimno zadovoljstvo pričom i iskustvom koje nosi ova koprodukcija:
„Radi se o pravoj utakmici na domaćem terenu za Bjelovarčanina Antonija Jakupčevića, ali i prilici da širimo horizonte te privučemo novu publiku. Sretni smo i ponosni što smo dio rasta bjelovarskog kazališta, a ekipa je apsolutno na visini zadatka. Zahvaljujem redateljici Sari Stanić koja je vrhunski provela ansambl kroz čitav proces.“
Ravnatelj Drame HNK u Osijeku Duško Modrinić naglasio je preciznost i predanost autorskog tima te hvalevrijedan angažman cjelokupnog kazališnog pogona:
„Sara je proces vodila poput švicarskog sata – stvorila je savršen mehanizam i ostavila svoj prepoznatljiv potpis. Hvala svim djelatnicima HNK koji su dali dio sebe u ovu predstavu, kao i autorskom timu i glumačkom ansamblu na izuzetnom trudu.“
Glumac Matija Kačan, koji u predstavi tumači ulogu Christophera Wrena, istaknuo je zadovoljstvo povratkom na osječke kazališne daske:
„Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što sam ponovno ovdje. Uživali smo u svakoj probi – svi su došli izuzetno spremni, energični i ažurni. Kada redateljica postavi tako čvrst i spreman okvir, rad je uistinu užitak.“
Glumac Vedran Dakić, u ulozi narednika Trottera, nadovezao se na atmosferu s proba:
„Lijepo je i rijetko kada se u radu prvo sve tako precizno posloži, pa se onda iz te sigurnosti krećemo slobodno igrati. Proces je bio iznimno zabavan i ne pamtim kada sam posljednji put dočekao premijeru ovako spreman.“
Redateljica i dramaturginja Sara Stanić zahvalila je osječkom ansamblu na povjerenju i prihvaćanju njenog temeljitog rada:
„Hvala ansamblu što me prihvatio kao ‘štrebericu’. Ovo je bio iznimno ugodan i dubok istraživački proces. Iskreno sam se zaljubila u ljude s kojima sam radila – zarazno su dobri i moram priznati da će mi se u petak poslije premijere biti jako teško rastati od njih.“
Na završetku konferencije intendant Ham uputio je poziv medijima i publici da svojim dolaskom uveličaju svečanu premijeru kako u Osijeku, tako i u Bjelovaru, uz šaljivu napomenu i molbu publici: „Uživajte u predstavi, ali nemojte nikome spojlati tko je ubojica!“
Autorski tim
Redateljica i dramaturginja Sara Stanić
Scenografkinja Petra Poslek
Kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović
Dizajn svjetla Luka Matić
Skladatelj Rade Sklopić/Raid Kyu
Suautor stihova Marko Šelić Marčelo
Prijevod teksta Dagmar Ruljančić
U predstavi glume
Mollie Ralston Mateja Tustanovski
Giles Ralston Antonio Jakupčević
Christopher Wren Matija Kačan
Gospođa Boyle Petra Bernarda Blašković
Major Meatcal Armin Ćatić
Gospođica Casewell Matea Grabić Ćaćić
Paravicini Vladimir Tintor
Narednik Trotter Vedran Dakić
Inspicijent Eduard Srčnik
Šaptačica Dora Rakipović Margetić
Raspored izvedbi u HNK u Osijeku
PREMIJERA: petak, 6. studenoga 2026. u 20:00 sati
REPRIZA: subota, 7. studenoga 2026. u 20:00 sati
PRETPLATA 3: ponedjeljak, 9. studenoga 2026. u 19:00 sati
utorak, 10. studenoga u 19 sati
srijeda 11. studenoga u 18 sati
subota, 21. studenoga u 19 sati
ponedjeljak, 23. studenoga u 19 sati
PREMIJERA U BJELOVARU
petak, 13. studenoga u 20 sati
subota, 14. studenoga u 20 sati
nedjelja, 15. studenoga u 20 sati
Ulaznice su dostupne na blagajni HNK u Osijeku te na službenoj mrežnoj stranici kazališta.