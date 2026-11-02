3. studenoga – Dan nacionalne sućuti zbog smrti Mate Miše Kovača

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U utorak, 3. studenoga, u Hrvatskoj će biti proglašen Dan nacionalne sućuti povodom smrti legendarnog glazbenika Mate Miše Kovača. Odluku o tome donijela je Vlada Republike Hrvatske, a Dan nacionalne sućuti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja.

Zastave Republike Hrvatske bit će istaknute na pola koplja na zgradama državnih institucija, tijela lokalne i regionalne samouprave, kao i na objektima pravnih osoba te prostorima u kojima se obavlja samostalna djelatnost.

Od Miše Kovača oprostio se i predsjednik Vlade, istaknuvši njegov izniman doprinos hrvatskoj glazbi i kulturi. Tijekom gotovo pet desetljeća karijere Mišo je svojim prepoznatljivim glasom i brojnim hitovima obilježio generacije, a njegove pjesme postale su neizostavan dio hrvatske glazbene i kulturne baštine.

Posebnu povezanost imao je s rodnim Šibenikom, Dalmacijom i Hajdukom, čiji su navijači često uglas pjevali njegove pjesme. Njegova glazba pratila je brojne životne trenutke, od obiteljskih okupljanja i vjenčanja do velikih koncerata i sportskih slavlja.

U poruci sućuti premijer je naglasio kako je Mišo Kovač bio mnogo više od pjevača – bio je simbol zavičaja i domovine, čije će pjesme nastaviti živjeti i nakon njegova odlaska.

Obitelji, prijateljima, suradnicima i svima koji su ga voljeli upućene su riječi iskrene sućuti.