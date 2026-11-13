Vozio tehnički neispravan automobil, a onda je liječnički pregled otkrio još jedan problem

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U Belom Manastiru 12. studenoga u 6.30 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, koju je izazvao 61-godišnji vozač.

Vozač je upravljao tehnički neispravnim osobnim automobilom, a naknadnim liječničkim pregledom utvrđeno je da zbog svog psihofizičkog stanja nije bio sposoban za sigurno upravljanje vozilom. Kretao se Ulicom Josipa Pančića, a nije se držao uz desni rub kolnika te je udario u prednji lijevi bočni dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 37-godišnjak. Drugi vozač pokušao je izbjeći sudar pomicanjem vozila udesno, pri čemu je desnim kotačima sišao na travnatu površinu, izvijestili su iz policije.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a na vozilima je nastala materijalna šteta.

Nakon liječničkog pregleda preporučena je dodatna provjera zdravstvene sposobnosti 61-godišnjeg vozača za upravljanje vozilima.

Zbog izazivanja prometne nesreće s materijalnom štetom, upravljanja tehnički neispravnim vozilom i upravljanja vozilom u stanju u kojem nije bio sposoban za sigurnu vožnju, vozaču slijedi novčana kazna od 290 eura i tri negativna prekršajna boda ako bude pravomoćno proglašen krivim.