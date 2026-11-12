Vozio bez vozačke, i to ne prvi put: Policija mu oduzela automobil, traži se 30 dana zatvora!

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Na cesti između Antunovca i Tenje 11. studenoga u 14.30 sati policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili su 39-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Utvrđeno je da je u posljednje tri godine već pravomoćno osuđen zbog istog prekršaja. Vozač je uhićen, a automobil kojim je upravljao privremeno mu je oduzet do donošenja odluke o prekršaju. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog, uz prijedlog da mu se odredi kazna zatvora u trajanju od 30 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na 12 mjeseci te trajno oduzimanje vozila, izvijestili su iz policije.

Tijekom današnjeg dana bit će priveden nadležnom sudu.

Istoga dana, u 00.35 sati, u Šagu je tijekom nadzora prometa zaustavljen 40-godišnji vozač osobnog automobila koji je također upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna od 1.320 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Po pravomoćnosti odluke bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.