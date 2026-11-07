Veliko jesensko-zimsko ozelenjivanje: Osijek dobiva gotovo 1.500 novih stabala

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Grad Osijek nastavlja s velikim projektom ozelenjivanja, a u ovogodišnjoj jesensko-zimskoj sadnji predviđeno je 1.448 novih stabala, čime će njihov ukupan broj od 2021. godine dosegnuti 7.080, istaknuo je u petak osječki gradonačelnik Ivan Radić na početku sadnje stabala duž osječke promenade.

U sklopu aktualne sadnje sadi se 740 stabala na promenadi te lijevoj i desnoj obali Drave. Gradonačelnik Radić je naglasio kako je zelenilo važan dio osječkog identiteta te podsjetio da su sredstva za gradske zelene površine od 2021. godine povećana s 1,56 na 4,1 milijun eura, odnosno za više od 100 posto.

– Danas, kada prošetamo Osijekom, našim parkovima, našim drvoredima, uživamo u njihovom hladu ispod krošnji, ali se ne pitamo tko je to zasadio prije nas – kazao je gradonačelnik Radić, istaknuvši kako je važno čuvati naslijeđeno zelenilo, ali i nastaviti ulagati u njegov razvoj i održavanje.

Naglasio je kako se grad, od prometne i tramvajske infrastrukture do uređenja zelenih površina, mora razvijati dugoročno, ne samo za današnje nego i za buduće generacije.

– Jednog dana, majka s djetetom će prošetati promenadom, sjest će u hlad ovog drveća i neće znati tko je posadio to drvo, ali to neće biti niti bitno. Znat će da je netko vodio računa o njima puno prije i da iz tog razloga danas imaju zeleni grad, dio identiteta našega grada – poručio je gradonačelnik Radić.

Direktor Unikoma Igor Pandžić pojasnio je kako se ovogodišnja sadnja na obje obale Drave nastavlja na prošlogodišnje ozelenjivanje desne obale, a na promenadi su uređene i žardinjere te posađeno više od 3.000 grmolikih biljaka.

Nova stabla sadit će se i na nedavno uređenim parkiralištima u Ulici Republike, kod Zeke, Bloka, Centra 2 i na Gornjodravskom parkiralištu, gdje ranije nisu postojali odgovarajući uvjeti za sadnju. Planirana je i popuna postojećih drvoreda u Europskoj aveniji, Ulici Hrvatske Republike, Radićevoj ulici i drugim dijelovima grada.

Voditelj radova krajobraznog uređenja Unikomova Zelenila Jure Smajić istaknuo je kako je na promenadi započela sadnja novog drvoreda od 52 japanske sofore.

– Riječ je o Stiphenolobium japonicum vrsti, dakle japanskoj sofori, vrlo otpornoj na klimatske promjene i na naše gradske uvjete. Stablo je široke i visoke krošnje i jednog će dana, rekao bih vrlo brzo, možda već na kraju trećeg mandata gradonačelnika, raditi hlad – istaknuo je Smajić.

Dodao je kako se pri odabiru stabala vodi računa o njihovoj otpornosti, prilagođenosti lokalnim uvjetima i stvaranju kvalitetnijih javnih prostora, uz prednost autohtonim vrstama gdje god je to moguće.