Velika investicija u Osijeku: Medicline širi proizvodnju i osvaja inozemna tržišta

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Županica Nataša Tramišak zajedno s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem posjetila je danas tvrtku Medicline d.o.o. Osijek, koja djeluje u okviru Poslovne zone Osječko-baranjske županije.

– Vidimo da je pokretanje poslovne zone i poduzetničke infrastrukture od strane Osječko-baranjske županije imalo potpunog smisla. Smještena na izvrsnom prometnom položaju na istočnom dijelu Osijeka, u blizini luke Tranzit, ova zona nudi svu infrastrukturu potrebnu za razvoj poduzetništva. Već u prvim koracima vidljiv je napredak – dolaze novi poduzetnici i grade se novi objekti. To potvrđuje ono što govorimo već neko vrijeme: gospodarstvo Osječko-baranjske županije je stabilno i kontinuirano se razvija. Svaka nova investicija nas veseli i bit ćemo partner svim poduzetnicima. Zahvalni smo tvrtki Medicline koja je prepoznala našu županiju i poslovnu zonu kao partnere. Vjerujemo da zajednički, u suradnji s Gradom Osijekom, možemo izgraditi kvalitetan ekosustav za daljnji gospodarski razvoj. U nastavku ćemo obići lokacije za nove prostore i parcele. Županija već priprema projektnu dokumentaciju za novu cestu kojom ćemo otvoriti prostor za dolazak novih investitora u godinama koje dolaze – istaknula je županica Nataša Tramišak.

Komercijalni direktor tvrtke Medicline Tomislav Gal rekao je kako je tvrtka nastala u Osijeku kao stopostotni domaći projekt, a danas je vodeći hrvatski proizvođač medicinskih pomagala i opreme za zdravstvene ustanove. – U 12 godina poslovanja tvrtka je narasla na 120 zaposlenika i više od 16 milijuna eura prihoda, čime snažno doprinosi gospodarstvu regije. Iz glavne baze u Osijeku, preko logističke mreže u Zagrebu, Rijeci i Splitu, opskrbljuju sve ključne bolnice i ljekarne u Hrvatskoj. Osim toga, tvrtka uspješno izvozi vlastiti brend medicinskih obloga Nür i program za inkontinenciju u Češku, Slovačku i Poljsku, dok kroz podružnicu u Dubaiju i pregovore s Alžirom otvara globalna tržišta – dodao je Gal.

Zbog širenja proizvodnje na luksuznu kozmetiku, tvrtka je uz podršku Osječko-baranjske županije osigurala zemljište u novoj osječkoj poslovnoj zoni. Tamo je izgrađena moderna poslovno-logistička zgrada s novim proizvodnim linijama, što predstavlja uspješan primjer partnerstva lokalne samouprave i domaćih poduzetnika.

– Poslovna zona Osječko-baranjske županije kontinuirano se razvija i privlači nove investicije, što potvrđuje i uspješan uspon tvrtke Medicline. Njihovo širenje izravno pridonosi povijesnim gospodarskim brojkama Osijeka, koji danas bilježi 54.500 zaposlenih – gotovo 5.000 više nego 2021. godine. Sustavna podrška Županije i Poslovne zone domaćim poduzetnicima u svim fazama njihova rasta ključ je stabilnog i dugoročnog gospodarskog uzleta cijele regije – rekao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

Direktor Poslovne zone Osječko-baranjske županije Boris Peić naglasio je kako je Medicline bila jedan od prvih komitenata poslovne zone prije deset godina, kada je krenula s prvim najmom skladišta. Iz tog početnog prostora razvili su se prvo u veći objekt, a zatim su se 2024. godine javili na natječaj i kupili prvu nekretninu, na kojoj je izgrađeno novo skladište. Prošle godine ponovno su se javili na natječaj za logističko parkiralište koje im je neophodno za poslovanje. Ovaj kontinuitet pokazuje da Osječko-baranjska županija i sama poslovna zona ne samo da privlače nove investitore već sustavno pomažu i prate razvoj domaćih poduzetnika kroz sve faze njihova rasta – rekao je Peić.