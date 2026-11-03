U torbici nosio više od 71.000 eura, a nije ih prijavio: Stigla mu kazna od 13.260 eura

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Carinski službenici na graničnom prijelazu Gunja otkrili su 71.400 eura neprijavljene gotovine koju je državljanin Bosne i Hercegovine pokušao unijeti u Europsku uniju. Zbog kršenja propisa izrečena mu je novčana kazna od 13.260 eura. Slučaj se dogodio 2. studenoga 2026. godine tijekom kontrole osobnog automobila kojim je upravljao državljanin BiH. Carinici su gotovinu pronašli u njegovoj osobnoj torbici, a utvrđeno je da novac nije prijavio prilikom ulaska u carinsko područje Europske unije. Naime, putnici koji pri ulasku ili izlasku iz Europske unije prenose 10.000 eura ili više u gotovini obvezni su taj iznos prijaviti Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, ispunjavanjem propisanog obrasca. Budući da vozač nije ispunio zakonsku obvezu, protiv njega je izdan prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o deviznom poslovanju, a kažnjen je s 13.260 eura.

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