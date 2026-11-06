U Bilju se gradi nova biciklistička staza prema Kopačkom ritu vrijedna 830 tisuća eura

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Trenutačno su na području Općine Bilje aktivna gradilišta vrijedna više od 5,29 milijuna eura, a provode se 22 europska projekta, istaknuto je danas na početnoj konferenciji projekta „Izgradnja biciklističke infrastrukture Općine Bilje” održanoj u Bilju.

– Usporedbe radi, kada smo 2015. godine preuzeli odgovornost za Općinu, cijeli općinski proračun iznosio je između 1,5 i 1,8 milijuna eura. Danas samo u komunalnu infrastrukturu ulažemo gotovo šest milijuna eura. Nastavljamo pripremati nove projekte, koristiti dostupna europska sredstva i odgovorno upravljati proračunom kako bismo osigurali što kvalitetnije uvjete života u svim našim naseljima – istaknuo je Željko Cickaj, načelnik Općine Bilje.

Novim se projektom nastavljaju ulaganja u razvoj mreže biciklističkih staza na području općine. Projekt obuhvaća izgradnju novih 1,14 kilometara biciklističke i pješačko-biciklističke infrastrukture na području Kopačeva, prema prijemnom centru Parka prirode Kopački rit. Ukupna vrijednost projekta iznosi 830.198,82 eura, od čega je 705.668,99 eura osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., dok preostalih 124.529,83 eura osigurava Općina Bilje. Projekt obuhvaća treću i četvrtu fazu izgradnje biciklističke infrastrukture u Podunavskoj ulici u Kopačevu. Predviđena je izgradnja približno 526 metara pješačko-biciklističke staze širine 3,5 metara te dodatnih 615 metara biciklističke staze širine dva metra.

– Izgradnjom nove biciklističke staze nastavljamo povezivati naselja na području Općine Bilje i stvarati sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Ovaj projekt posebno je važan jer će omogućiti bolju povezanost Kopačeva s prijemnim centrom Parka prirode Kopački rit, što je značajno za naše mještane, ali i za razvoj cikloturizma. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 830 tisuća eura, od čega je gotovo 706 tisuća eura osigurano iz europskih sredstava. Nastavak je to naših dosadašnjih ulaganja kojima postupno stvaramo povezanu mrežu biciklističkih staza i potičemo održivu mobilnost na području Općine Bilje – istaknula je Ivana Plaščak, ravnateljica Kulturno-razvojnog centra Općine Bilje.

Osim same staze, projekt uključuje postavljanje energetski učinkovite javne rasvjete, servisne stanice za bicikle, solarne punionice, klupa i odmorišta. Posebna pozornost posvećena je zelenoj infrastrukturi pa je planirana i sadnja 52 stabla, a predviđeni su i hoteli za korisne kukce te dvojezične informativne table s Brailleovim pismom.

– Razvoj mreže biciklističkih staza na području Općine Bilje nije važan samo za turizam, nego prije svega za naše mještane. Cilj nam je bolje povezati naselja, omogućiti sigurnije prometovanje i olakšati svakodnevni život ljudima koji ovdje žive. Već nekoliko godina sustavno ulažemo u biciklističku infrastrukturu, a ova staza dio je šire mreže koju želimo razvijati sve do Zlatne Grede – rekao je Željko Cickaj, načelnik Općine Bilje.

Razdoblje provedbe projekta traje do 12. listopada 2027. godine, a njegovim završetkom Općina Bilje dobit će još jednu važnu dionicu u razvoju povezane, sigurne i održive biciklističke mreže.

– Ovaj projekt još je jedan primjer koliko su europska sredstva važna za razvoj manjih općina, koje iz vlastitih proračuna teško mogu financirati ovako velika infrastrukturna ulaganja. Čestitam načelniku Željku Cickaju i njegovu timu na uspješnom osiguravanju sredstava i kontinuiranom razvoju Općine Bilje. Upravo Bilje pokazuje koliko se može postići kvalitetnim upravljanjem, jasnom vizijom i dobrom suradnjom lokalne, regionalne i državne razine. U posljednjih desetak godina Bilje je doživjelo značajnu preobrazbu, a novi projekti dodatno potvrđuju da i manje općine mogu biti iznimno uspješne u privlačenju ulaganja i podizanju kvalitete života svojih stanovnika – poručio je Goran Ivanović, zamjenik županice Osječko-baranjske županije.

Nova infrastruktura namijenjena je stanovnicima, djeci i obiteljima, rekreativcima, biciklistima i turistima koji posjećuju Kopački rit. Projektom se planira osigurati kvalitetniji i sigurniji pristup ovom vrijednom prirodnom području, a očekuje se da će novu infrastrukturu godišnje koristiti više od 10 tisuća korisnika.