Tržišna inspekcija obavila 5578 nadzora, u gotovo 1400 slučajeva utvrđene povrede

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Tržišna inspekcija Državnog inspektorata od 7. veljače 2025. do 13. studenoga 2026. godine obavila je ukupno 5578 inspekcijskih nadzora vezanih uz primjenu odluka o ograničenju cijena proizvoda i obvezi informiranja potrošača.

Od ukupnog broja nadzora, u njih 1385, odnosno 26,29 posto, utvrđene su povrede propisa, dok u 3884 nadzora (73,71 posto) nepravilnosti nisu utvrđene.

Među najčešćim nepravilnostima bilo je neoznačavanje proizvoda propisanim vizualnim oznakama. Takve oznake nisu bile istaknute za ukupno 5095 proizvoda. Osim toga, za 476 proizvoda utvrđeno je da se prodaju po cijenama višima od najviše dopuštenih.

Inspektori su također utvrdili da za 1104 kategorije proizvoda trgovci nisu imali barem jedan artikl po propisanoj najvišoj cijeni. Zabilježene su i 383 povrede vezane uz informiranje potrošača, među kojima 311 slučajeva neisticanja obveznih plakata.

Kontrolirana je i obveza isticanja dodatnih cijena. Utvrđeno je da u 221 prodajnom objektu za 2095 kontroliranih proizvoda nije bila istaknuta dodatna cijena.

Kada je riječ o objavi cjenika na mrežnim stranicama, nepravilnosti su utvrđene kod 14 trgovaca iz kategorija supermarketa, hipermarketa, diskontnih prodavaonica i Cash&Carry trgovina.

Iz Državnog inspektorata poručuju kako će za utvrđene prekršaje poduzeti propisane prekršajne mjere, dok su pojedini inspekcijski nadzori još u tijeku.