Tražite poslovni prostor u Osijeku? Grad raspisao natječaj za šest lokala

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Grad Osijek raspisao je javni natječaj za zakup šest poslovnih prostora na različitim lokacijama u gradu. Prostori se daju u zakup na razdoblje od deset godina, a početne mjesečne zakupnine kreću se od 144,48 do 898,45 eura, bez PDV-a.

Među ponuđenim prostorima nalazi se lokal površine 79,93 četvorna metra u Ulici Hrvatske Republike 26, s početnom mjesečnom zakupninom od 657,02 eura. U ponudi su i dva lokala u pothodniku na Trgu Ante Starčevića, površine 34,01 i 33,03 četvorna metra, čije su početne zakupnine 255,75 odnosno 248,39 eura.

Grad iznajmljuje i prostor na prvom katu u Ulici Josipa Jurja Strossmayera 1, površine 46,91 četvorni metar, uz početnu zakupninu od 144,48 eura. Najveći prostor nalazi se na Trgu bana Josipa Jelačića 20, ima 109,30 četvornih metara, a početna mjesečna zakupnina iznosi 898,45 eura. U natječaju je i prostor na Vijencu Ivana Meštrovića 26c, površine 40,14 četvornih metara, s početnom zakupninom od 242,04 eura.

Prostori su namijenjeni različitim djelatnostima, među kojima su uredske, trgovačke, financijske i obrtničke djelatnosti, dok je u prostoru na Trgu bana Jelačića moguća i ugostiteljska djelatnost, osim restorana i noćnog bara.

Zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu Grada Osijeka, Kuhačeva 9, najkasnije do 16. studenoga 2026. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 19. studenoga u 12 sati u prostorijama gradske uprave. Detalji natječaja dostupni su na službenoj internetskoj stranici Grada Osijeka.