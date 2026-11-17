Tragična nesreća u Baranji: 20-godišnji vozač preminuo nakon sudara, dvije osobe teško ozlijeđene

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Na cesti između Duboševice i Topolja jučer je došlo do prometne nesreće sa smrtnom posljedicom u kojoj su sudjelovala dva automobila i tri osobe.

20-godišnji mladi vozač iz Duboševice upravljao je osobnim automobilom belomanastirskih registracija Županijskom cestom ŽC 4018, između Duboševice i Topolja, u smjeru istoka.

Zbog neprilagođene brzine kretanja vozila osobinama (zavoj) i stanju ceste (mokar kolnik), prilikom izlaska iz blagog zavoja udesno izgubio je nadzor nad upravljačem i prešao je na suprotni kolnički trak. U nastavku kretanja lijevim kotačima vozila zahvatio je travnatu bankinu sa sjeverne strane kolnika, a potom je u njegov desni bok udario osobni automobil belomanastirskih registracija, koji se kretao u suprotnom kolničkom traku i kojim je upravljao 39-godišnji vozač iz Suze. Od siline sudara osobni automobil kojim je upravljao 39-godišnjak odbačen je u odvodni kanal sa sjeverne strane kolnika, dok je osobni automobil kojim je upravljao 20-godišnjak djelomično završio u odvodnom kanalu, a djelomično ostao na sjevernoj prometnoj traci, izvijestili su iz policije.

U drugom vozilu se nalazila i 65-godišnja putnica iz Suze. Svi sudionicu opisane prometne nesreće koristili su sigurnosni pojas.

Nakon nesreće, 20-godišnjak je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je u 14.20 sati preminuo od posljedica zadobivenih ozljeda. 39-godišnji vozač i 65-godišnja putnica iz drugog vozila teško su ozlijeđeni.

Županijska cesta između Duboševice i Topolja bila je zatvorena za sav promet u od 13.40 do 16.10 sati.