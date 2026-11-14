Stravičan zločin u Slavoniji: Priznao susjedi da je ubio suprugu, pa je zamolio da pozove policiju

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U Starim Mikanovcima u petak navečer pronađeno je tijelo žene, a policija je privela muškarca koji se dovodi u vezu s njezinom smrću.

Prema informacijama policije, dojava je zaprimljena u 21.24 sati, nakon čega su policijski službenici u stanu zatekli mrtvo tijelo ženske osobe. Djelatnici hitne medicinske pomoći potvrdili su smrt i vidljive ozljede na tijelu.

Kako doznaje 24 sata, muškarac je nakon događaja otišao do susjede kojoj je priznao da je ubio suprugu i zamolio je da pozove policiju. Susjeda je za 24 sata ispričala kako ju je kasno navečer iznenadilo snažno kucanje na prozoru. Kada je izašla do kapije, susjed joj je rekao što je učinio.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i hitna pomoć, a dio Kolodvorske ulice bio je blokiran i ograđen.

Muškarac koji se dovodi u vezu sa smrću žene nalazi se pod nadzorom policije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja, izvijestila je Policijska uprava vukovarsko-srijemska.