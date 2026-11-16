Stižu velika pravila za kredite i kupnju na rate: Evo što se mijenja za građane

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Zaduživanje hrvatskih građana nastavlja rasti, a ukupni krediti kućanstvima krajem rujna dosegnuli su 29,6 milijardi eura, što je 11 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke. Najveći dio odnosi se na stambene kredite, čiji je iznos porastao za 12,5 posto, dok su gotovinski krediti zabilježili rast od 10 posto.

Kako bi se spriječilo prekomjerno zaduživanje, od 20. studenoga na snagu stupa novi Zakon o potrošačkom kreditiranju, koji donosi niz promjena za građane, ali i banke, trgovce i teleoperatere.

Banke će ubuduće morati detaljnije provjeravati kreditnu sposobnost klijenata, a građani će imati pravo dobiti objašnjenje ako im zahtjev za kredit bude odbijen. Kod prijevremene otplate banka će morati razmjerno umanjiti troškove kredita.

Novost je i zabrana samostalnog povećavanja dopuštenog minusa na računu, bez prethodne suglasnosti korisnika. Banke će također morati jasnije upozoravati na troškove i rizike zaduživanja te klijentima dati informativni obrazac s uvjetima kredita.

Promjene se odnose i na kupnju proizvoda na rate. Tako će teleoperateri, ali i drugi trgovci koji nude obročno plaćanje, morati procjenjivati kreditnu sposobnost kupaca. Za teleoperatere je predviđen prijelazni rok do 1. lipnja iduće godine.

Zakonom se uvodi i besplatno savjetovanje o dugu koje će građanima pružati FINA, s ciljem lakšeg rješavanja financijskih problema i sprječavanja prezaduženosti.