Stiže poseban zakon za starije, ali loša vijest za umirovljenike: Nema povećanja naknade!

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Vlada je najavila donošenje posebnog zakona kojim bi se sustavnije uredila prava starijih osoba, a u pripremi je i Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti do 2027. godine. Istodobno, poručuju kako trenutačno nema prostora za dodatno povećanje nacionalne naknade za starije osobe.

Nacionalna naknada, koja od 1. siječnja 2026. iznosi 160,22 eura, usklađuje se s rastom troškova života, a Vlada smatra da bi dodatno povećanje i dvostruko usklađivanje tijekom iste godine predstavljali preveliko opterećenje za proračun.

S druge strane, ističu rast mirovina kao jedan od pokazatelja poboljšanja položaja umirovljenika. Prosječna mirovina porasla je s 358 eura u 2016. na oko 767 eura u 2026. godini. Također, udio starijih koji si ne mogu priuštiti osnovne životne potrebe smanjen je s devet posto na 3,6 posto.

Među najavljenim mjerama je i povećanje porezne olakšice za umirovljenike na 100 posto, za što je predviđeno dodatnih 180 milijuna eura. Planira se i ulaganje u razvoj skrbi za starije, uključujući izgradnju 20 centara za starije osobe, za što je osigurano gotovo 200 milijuna eura.

Centri bi trebali osigurati smještaj za 1947 korisnika, ali i izvaninstitucijske usluge za njih gotovo 5000. Vlada najavljuje i jačanje palijativne skrbi te dodatnu potporu obiteljima koje skrbe o osobama s demencijom.

Što se tiče dugog čekanja na inkluzivni dodatak, najavljuju reorganizaciju područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ubrzavanje postupaka vještačenja povećanjem broja liječnika vještaka.