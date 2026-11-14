Stigla mu poruka za ažuriranje bankovnih podataka, a onda je ostao bez više od 1400 eura

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Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Belišće u suradnji s policijskim službenicima Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske utvrđena je sumnja da je 19-godišnjak iz Francuske počinio kazneno djelo računalna prijevara na štetu 27-godišnjaka.

Naime, oštećeni 27-godišnjak je početkom listopada na svoj mobilni uređaj primio SMS poruku u kojoj mu je dostavljen link za ažuriranje podataka mobilnog internet bankarstva. Doveden u zabludu, otvorio je poveznicu i upisao svoje bankovne podatke. Kasnije je pregledom svog bankovnog računa shvatio da mu je s bankovnog računa netko skinuo 1.415 eura, izvijestili su iz policije.

Policijski službenici protiv osumnjičenog 19-godišnjaka iz Francuske podnose posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.