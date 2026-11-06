Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Prevladavat će sunčano. Ujutro i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 10°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati – Južno predgrađe 36, 40, 41, Stadionsko naselje 74-106, Ulica kneza Trpimira 36, 41/a
od 8:15 do 11:00 sati – Istarska 10-32 par, 1-13 nep, Ulica Bartula Kašića 8-18 par, Ulica Dobriše Cesarića 27-29 nep, Vukovarska cesta 50-52 par, 29/c, 29/d
od 10:00 do 12:00 sati – Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 52/a, 54, Zapadno predgrađe 46, 46/a, 46/e, 52
od 12:00 do 14:00 sati – Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 177, 183/a-209 nep, Ulica tuja 1
Tenja
od 8:30 do 11:00 sati – Ulica svete Ane 2-10/a
Čepin
od 12:00 do 12:30 sati – Ante Starčevića 2-20 par, 1-11 nep, Kolodvorska 2-66 par, Željeznička 4-76, 3-27 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- GISKO: Izložba rukotvorina “Između godova i cvijeća”
- Obilježivanje 6. nacionalnog Topoteka dana “Digitalna platforma Topoteka – baština za sve” 2026.
- Umjetnički ciklus “Četiri godišnja doba: Jesen – grabljanje lišća” 2026.
- 29. Memorijal “Franjo Krežma”, međunarodni susret mladih gudača 2026. [program]
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige “Priče o ritskim šumama Vukovarskih dunavskih ada”
- 34. Međunarodni znanstveni Skup “Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu” 2026.
- Pravni fakultet u Osijeku: 12. doktorski simpozij Europske akademske mreže za prava djece 2026. [program]
- GISKO: Izložba slikarskih radova “Dođoš u Osijeku”