Servisne informacije [6. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Prevladavat će sunčano. Ujutro i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 10°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:00 do 10:00 sati – Južno predgrađe 36, 40, 41, Stadionsko naselje 74-106, Ulica kneza Trpimira 36, 41/a

od 8:15 do 11:00 sati – Istarska 10-32 par, 1-13 nep, Ulica Bartula Kašića 8-18 par, Ulica Dobriše Cesarića 27-29 nep, Vukovarska cesta 50-52 par, 29/c, 29/d

od 10:00 do 12:00 sati – Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 52/a, 54, Zapadno predgrađe 46, 46/a, 46/e, 52

od 12:00 do 14:00 sati – Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 177, 183/a-209 nep, Ulica tuja 1

Tenja

od 8:30 do 11:00 sati – Ulica svete Ane 2-10/a

Čepin

od 12:00 do 12:30 sati – Ante Starčevića 2-20 par, 1-11 nep, Kolodvorska 2-66 par, Željeznička 4-76, 3-27 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

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