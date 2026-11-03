Servisne informacije [3. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

  • 3 studenoga, 202607:00
  • Autor: Redakcija 031

Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza:  U unutrašnjosti oblačno, mjestimice s kišom, u najvišem gorju i susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 9°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da za danas nema planiranih radova.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji:

 

Servisne informacije [3. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja.. Foto: Osijek031.com/Arhiv

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