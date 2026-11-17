Servisne informacije [17. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno, vjetrovito te danju posvuda razmjerno toplo. Mjestimice kiša, obilnija u drugom dijelu dana, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 16°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:15 do 10:30 sati – Bosutska 4-6 par, Koranska 1-23 nep, Vinkovačka cesta 54-66/a

od 8:30 do 11:00 sati – Bakarska 1, Plivska 2-58 par, 1-57 nep, Vinkovačka cesta 68

Višnjevac

od 8:30 do 11:00 sati – Crni put 2-20 par, Ulica Ivana Mažuranića 2/a, Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 16/a-22 par, Zvonimirova 4

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: