Servisne informacije [13. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru mjestimice obilnu. Jutarnja temperatura do 14°C, a dnevna do 8°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 7:30 do 9:30 sati – Franje Kuhača 18-22 par, 27-31 nep, Perivoj kralja Tomislava, Tadije Smičiklasa 2, 1, 1/a, Trg sv. Trojstva 2, Trg Vatroslava Lisinskog 2, Ulica Kamila Firingera 16-26 par, 5, Šetalište kardinala Franje Šepera 1/b

od 12:00 do 13:00 sati – Eugena Kumičića 2-10 par, 1-9 nep, Krstova ulica 74/a-152 par, 97-121 nep, Mostarska 2-120 par, 1-39 nep, 171-181, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 2-20 par, 1-5, Vjenceslava Novaka 2-10 par, 1-9 nep, Zeleno pPolje 39/a-39/e

Čepin

od 8:30 do 11:30 sati – Prenjska 1-27 nep, Psunjska 98-104 par, 103-121 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

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