Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru mjestimice obilnu. Jutarnja temperatura do 14°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 9:30 sati – Franje Kuhača 18-22 par, 27-31 nep, Perivoj kralja Tomislava, Tadije Smičiklasa 2, 1, 1/a, Trg sv. Trojstva 2, Trg Vatroslava Lisinskog 2, Ulica Kamila Firingera 16-26 par, 5, Šetalište kardinala Franje Šepera 1/b
od 12:00 do 13:00 sati – Eugena Kumičića 2-10 par, 1-9 nep, Krstova ulica 74/a-152 par, 97-121 nep, Mostarska 2-120 par, 1-39 nep, 171-181, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 2-20 par, 1-5, Vjenceslava Novaka 2-10 par, 1-9 nep, Zeleno pPolje 39/a-39/e
Čepin
od 8:30 do 11:30 sati – Prenjska 1-27 nep, Psunjska 98-104 par, 103-121 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- GISKO: Izložba rukotvorina “Između godova i cvijeća”
- GISKO: Izložba slikarskih radova “Dođoš u Osijeku”
- Filozofski fakultet Osijek: Tjedan znanosti 2026. [program]
- 16. Dani austrijske kulture u Osijeku 2026. [program]
- Fakultet za agrobiotehničke znanosti Osijek: Otvorenje izložbe “Mijo Kišpatić – samozatajni vizonar”