Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, povremeno kiša, u Gorskom kotaru te na sjevernom Jadranu, gdje može biti i grmljavine, mjestimice obilnija. Ponegdje su moguća sunčana razdoblja, većinom na jugu. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 12:30 sati – Prenjska ulica 2-38/b par, 17-43 nep
Čepin
od 8:00 do 15:00 sati – Kralja Tomislava 216-220 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- GISKO: Izložba rukotvorina “Između godova i cvijeća”
- GISKO: Izložba slikarskih radova “Dođoš u Osijeku”
- Filozofski fakultet Osijek: Tjedan znanosti 2026. [program]
- Mala dvorana Gradski vrt: “CEV Challenge Cup” Mursa Osijek – Hapoel Mate-Asher Akko
- 16. Dani austrijske kulture u Osijeku 2026. [program]
- Crkva sv. Križa, Tvrđa: Koncert Srednjoškolskog tamburaškog orkestra
- FFOS: Predstavljanje knjige “Stanovništvo slobodnog i kraljevskog grada Osijeka u osvit modernoga doba”
- GISKO: Predstavljanje knjige “Ožiljci bez rana”
- Osijek domaćin prvog hrvatskog reading partyja: Knjige i glazba u novom kulturnom formatu
- Pravni fakultet Osijek: Predavanje “Pravo da se imaju prava”
- Svečano otvorenje Sveučilišnog koncertnog ciklusa “Solistički recital – Konstantin Krasnitski, klavir”
- U Osijeku počinje novi krug besplatnog cijepljenja protiv HPV-a, evo kako se prijaviti