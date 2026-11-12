Servisne informacije [12. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, povremeno kiša, u Gorskom kotaru te na sjevernom Jadranu, gdje može biti i grmljavine, mjestimice obilnija. Ponegdje su moguća sunčana razdoblja, većinom na jugu. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 18°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:30 do 12:30 sati – Prenjska ulica 2-38/b par, 17-43 nep

Čepin

od 8:00 do 15:00 sati – Kralja Tomislava 216-220 par

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: