Serija krađa u Osijeku i okolici: 19-godišnjak ukrao dva romobila i automobil

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Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je da je 19-godišnjak s područja Baranje počinio dva kaznena djela krađe i neovlaštenu uporabu tuđe pokretne stvari.

Počinitelj je 24. i 30. rujna, u poslijepodnevnim satima ispred srednje škole u Osijeku, ukrao dva nezaključana električna romobila čime je vlasnike oštetio za oko 1.200 eura. Također, počinitelj je u noći između 6. i 7. listopada u Josipovcu ukrao osobni automobil, nakon čega ga je i vratio na mjesto događaja kojom prilikom ga je vlasnik pronašao, izvijestili su iz policije.

Protiv počinitelja policija podnosi posebno izvješće.