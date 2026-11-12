Rendgen otkrio tajnu pregradu u kamionu: Skriveno čak 1,2 milijuna cigareta!

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Carinski i policijski službenici otkrili su veliku količinu krijumčarenih cigareta u teretnom vozilu kojim je upravljao državljanin Srbije. Kamion je zaustavljen 3. studenoga u Klisi, a zbog sumnje na krijumčarenje sljedećeg je dana, po nalogu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, upućen na granični prijelaz Bajakovo.

Ondje je vozilo pregledano rendgenskim uređajem, čija je snimka otkrila sumnjivu pregradu u prostoru hladnjače. Detaljnom pretragom preinačenog dijela poluprikolice pronađeno je čak 1.200.000 cigareta, odnosno 6000 šteka, koje nisu imale duhanske markice Ministarstva financija RH.

Protiv vozača je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu, uz prijedlog za izricanje novčane kazne.

Pronađene cigarete su oduzete, a nadležnom carinskom uredu bit će podnesen zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 183.830 eura. Kako bi se osigurala naplata duga, privremeno su oduzeti i teretno vozilo te poluprikolica.