Promjenjivo vrijeme nastavlja se i ovog tjedna, evo što nas očekuje

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Još jedan promjenjiv tjedan je pred nama.

Danas će biti pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i toplo. Dnevna temperatura do 17°C. U srijedu u noći i ujutro pretežno oblačno uz povremenu kišu, lokalno i uz pljuskove s grmljavinom osobito na jugu zemlje. Potom djelomice sunčano, uz više oblaka još ponegdje kiša, posebice u unutrašnjosti Dalmacije i na istoku, a može i zagrmjeti. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 16°C.

Tijekom prijepodneva u četvrtak i petak još malo sunca, a poslijepodne oblačno uz kišu. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 17°C.