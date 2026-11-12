Pretraga doma u Osijeku otkrila puno toga: Kilogrami konoplje, vaga i čak 640 vrećica Kamagre

  • 12 studenoga, 202612:30
  • Autor: Redakcija 031

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđena je osnovana sumnja da je 59-godišnjak počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljene trgovine, izvijestili su iz policije.

Naime, 11. studenoga, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku, obavljena je pretraga doma i drugih prostorija kojima se koristi 59-godišnjak s područja Osijeka.

Tom prilikom policijski službenici pronašli su i uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeli:

  • 1.713,3 grama cvjetnih vrhova konoplje
  • 6.020 grama grana s cvjetnim vrhovima konoplje
  • tri stabljike s granama
  • digitalnu vagu
  • 640 vrećica Kamagra gela.

Osumnjičeni će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.

Pretraga doma u Osijeku otkrila puno toga: Kilogrami konoplje, vaga i čak 640 vrećica Kamagre Foto: PU osječko-baranjska

Promo

Foto galerije