Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđena je osnovana sumnja da je 59-godišnjak počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljene trgovine, izvijestili su iz policije.
Naime, 11. studenoga, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku, obavljena je pretraga doma i drugih prostorija kojima se koristi 59-godišnjak s područja Osijeka.
Tom prilikom policijski službenici pronašli su i uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeli:
- 1.713,3 grama cvjetnih vrhova konoplje
- 6.020 grama grana s cvjetnim vrhovima konoplje
- tri stabljike s granama
- digitalnu vagu
- 640 vrećica Kamagra gela.
Osumnjičeni će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.