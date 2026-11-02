Porastao broj pobačaja u Hrvatskoj: Sve više spontanih, ali i namjernih prekida trudnoće

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U Hrvatskoj su tijekom 2025. godine obavljena 3102 namjerna prekida trudnoće, što je gotovo deset posto više nego godinu ranije i najveći broj u posljednjih 12 godina. Istodobno je porastao i ukupan broj evidentiranih pobačaja, pokazuju najnoviji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

U zdravstvenim ustanovama prošle je godine zabilježeno ukupno 8545 pobačaja različitih vrsta, odnosno 512 više nego 2024. godine. Od prijavljenih namjernih prekida trudnoće, 82 posto obavljeno je na zahtjev žene, dok su ostali slučajevi uglavnom bili povezani s ugroženim zdravljem trudnice ili utvrđenim malformacijama ploda.

Najviše namjernih pobačaja zabilježeno je među ženama u dobi od 30 do 39 godina, na koje se odnosi gotovo 42 posto slučajeva. Više od 40 posto evidentirano je među ženama u dvadesetim godinama. Među djevojkama mlađima od 20 godina zabilježena su 204 pobačaja, uključujući 58 slučajeva kod maloljetnica.

Gotovo 79 posto svih prijavljenih pobačaja dogodilo se tijekom prvih deset tjedana trudnoće. Zabrinjavajući je i podatak da u više od dvije trećine namjernih prekida trudnoće na zahtjev žene prije začeća nije korištena nijedna metoda kontracepcije.

Porastao je i broj spontanih pobačaja, sa 1479 u 2024. na 1746 u prošloj godini. S druge strane, zabilježeno je manje hospitalizacija zbog komplikacija povezanih s pobačajem, a nije bilo ni smrtnih slučajeva.

HZJZ pritom upozorava na nepotpuno prijavljivanje podataka iz bolnica, zbog čega je dio evidentiranih slučajeva naknadno uključen u ukupnu statistiku.