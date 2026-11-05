Policija spriječila krijumčarenje migranata na području Našica, uhićen 20-godišnji Moldavac

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Na području nadležnosti Policijske uprave osječko-baranjske, policijski službenici spriječili su krijumčarenje više stranih državljana, za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli granicu Republike Hrvatske.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim državljaninom Moldavije, koji je na našičkom području zaustavljen tijekom prijevoza stranih državljana, izvijestili su iz policije.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičenik iz koristoljublja, za unaprijed dogovoreni novčani iznos, do krajnjeg odredišta prevozio strane državljane koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Od osumnjičenika oduzeto je vozilo.

Osumnjičenik će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, dok je prema stranim državljanima postupano sukladno Zakonu o strancima.