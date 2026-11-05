Policija imala pune ruke posla: Četvero pijanih vozača, dvojica odbila testiranje na droge

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Na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa jučer su evidentirana četiri vozača osobnih automobila koji su bili pod utjecajem alkohola.

Najveća koncentracija utvrđena je 4. studenoga, u 00.35 sati u Šećerani kada je u nadzoru prometa zaustavljen je 20-godišnji vozač osobnog automobila. Obavljenim alkotetsiranje utvrđena mu je prisutnost od 1,29 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.

Vozač je smješten u posebne prostorije policijske postaje do otrježnjenja, ali ne u trajanju duljem od 12 sati.

Zbog počinjenog prekršaja slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 660 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije na dva mjeseca. Po pravomoćnosti biti će mu određena i četiri negativna prekršajna boda.

Tijekom jučerašnjeg dana na području PU osječko-baranjske evidentirana su i dva vozača koji su se odbili podvrgnuti liječničkom pregledu zbog pozitivnog testa na droge.

U Osijeku je jučer u 3.20 sati u nadzoru prometa zaustavljen 24-godišnji vozač osobnog automobila koji je kod sebe posjedovao jednu PVC vrećicu s konopljom težine 2,1 gram, a koja sadrži više od 0,3 % THC-a. Određeno mu je izuzimanje krvi i urina zbog analize što je odbio.

Slijedi mu kazna do maksimalnih 5.304,46 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.