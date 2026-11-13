Policija i carina pojačali nadzor na Slavonici: Kontrolirali 28 vozila i 59 osoba

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Policijski službenici Postaje prometne policije Osijek jučer su proveli pojačani nadzor prometa na odmorištu Beketinci na autocesti Slavonika, u suradnji s djelatnicima Službe mobilne jedinice Osijek Carinarnice Osijek, cestovnom inspekcijom te vodiča službenog psa i psa.

Nadzor je obavljen nad 28 vozila (pet teretnih i 23 osobnih vozila) i 59 osobe. Prilikom nadzora izdano je 15 upozorenja za nekorištenje sigurnosnog pojasa, dva upozorenja zbog nekorištenja upaljenih svjetla na vozilu, jedna novčana kazna zbog prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, dvije novčane kazne zbog tehničke neispravnosti vozila, jedna obavijest o počinjenom prekršaju zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, izvijestili su iz policije.

Cestovna inspekcija je izdala je dva obvezna prekršajna naloga (prekoračenje dopuštenog trajanja dnevnog vremena vožnje i prekoračenje tjednog vremena vožnje).