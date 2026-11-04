Pokušao prošvercati duhan i cigarete u EU, carinici ga zaustavili na Bajakovu

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Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa veće količine duhanskih proizvoda u Europsku uniju. Tijekom kontrole osobnog automobila kojim je upravljao državljanin Turske, u krovnoj kutiji vozila pronađeno je skrivenih 13,55 kilograma duhana i 1.200 komada cigareta. Duhanski proizvodi nisu imali duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske, a vozač ih je pokušao unijeti u carinsko područje Europske unije bez prijave. Protiv turskog državljanina podnesena je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora. Pronađeni duhan i cigarete privremeno su oduzeti.

Foto: Carinska uprava

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