Parkirali na travnjaku prije utakmice, a nakon nje ih dočekala kazna od 150 eura

Dio navijača koji su u nedjelju navečer pratili utakmicu u Osijeku, a svoje limene ljubimce su parkirali na travnatoj površini dobili su kaznu od 150 eura.
Naime, komunalni redari su evidentirali prekršaje vozača koji su parkirali na travnatim površinama i ostavljali obavijesti o novčanim kaznama.
Riječ je o prekršaju parkiranja na javnoj zelenoj površini, za koji je Odlukom o komunalnom redu propisana kazna od 150 eura. Ipak, vozači mogu platiti polovinu iznosa, odnosno 75 eura, ako to učine u roku od tri dana. U suprotnom se pokreće prekršajni postupak.
Kazne su izazvale nezadovoljstvo među dijelom navijača, koji smatraju kako je u ovakvoj situaciji bilo primjerenije prvo upozoriti vozače, osobito s obzirom na to da su u grad stigli zbog utakmice.