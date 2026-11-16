Osijek ulaže milijune u škole, vrtiće i infrastrukturu, poznato kada bi mogla početi obnova Strossmayerove

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Osječko Gradsko vijeće prihvatilo je u ponedjeljak većinom glasova izvješće gradonačelnika Ivana Radića o radu u prvom polugodištu 2026. godine. Gradonačelnik Radić izdvojio je ulaganja u osnovno školstvo vrijedna 60 milijuna eura, izgradnju dječjih vrtića i obnovu gradske infrastrukture te najavio mogućnost potpisivanja ugovora za rekonstrukciju Strossmayerove ulice, vrijednu 53 milijuna eura, za Dan grada Osijeka, 2. prosinca.

Izrazio je zadovoljstvo prihvaćanjem izvješća, istaknuvši nastavak ulaganja u obrazovanje, prometnu i komunalnu infrastrukturu, sport, gospodarstvo i stanovanje te stabilne gradske financije unatoč smanjenju poreznog opterećenja građana. Zahvalio je suradnicima na provedbi projekata.

Ulaganja od 60 milijuna eura u 15 škola, osječke vrtiće pohađa 900 djece više

Među najvažnijim ulaganjima izdvojio je investicijski ciklus u osječkom osnovnom školstvu, vrijedan 60 milijuna eura, kojim je obuhvaćeno 15 škola. Za projekte su odobrena sredstva i potpisani ugovori, a cilj je osigurati jednosmjensku nastavu u svim osječkim osnovnim školama.

U Retfali je 7. studenoga počela izgradnja Osnovne škole Vladimira Nazora, prve nove osnovne škole u Osijeku nakon 41 godine. Projekt vrijedi 13 milijuna eura, od čega je oko 11 milijuna bespovratnih sredstava, a škola će imati 17 učionica s kabinetima, dvije sportske dvorane, blagovaonicu, vanjsko igralište i solarnu elektranu.

Gradonačelnik Radić istaknuo je i da osječke vrtiće pohađa gotovo 900 djece više nego 2021. godine. Izgrađeno je ili dograđeno pet vrtića, više od 100 odgojiteljica zaposleno je na neodređeno vrijeme, a grade se i novi vrtići Bambi u Podravlju i Centar u Školskoj ulici.

Obnovljena Kopika i Gradski bazeni, više od devet kilometara novih biciklističih staza

Među završenim investicijama izdvojio je obnovu Copacabane, vrijednu 13 milijuna eura. Obnovljena Kopika otvorena je 20. lipnja, na 50. rođendan, a ove je sezone prodano 120.522 ulaznice, približno 70.000 više nego prethodne godine. Završena je i energetska obnova Gradskih bazena, vrijedna oko šest milijuna eura, prva temeljita obnova od njihove izgradnje 1998. godine.

U prvom polugodištu završene su četiri pješačko-biciklističke staze dulje od devet kilometara, vrijedne 5,32 milijuna eura, te je uređeno oko 250 parkirališnih mjesta. Nastavljena je rekonstrukcija Vijenca Josipa Kozarca, vrijedna više od milijun eura, a pripremljena je dokumentacija za obnovu Vijenca Ljube Babića.

Strossmayerova vrijedna 53 milijuna eura, radovi planirani u tri smjene

Gradonačelnik Radić najavio je da bi ugovor s izvođačem cjelovite rekonstrukcije Strossmayerove ulice mogao biti potpisan za Dan grada Osijeka, u koordinaciji s Hrvatskim cestama. Za projekt vrijedan 53 milijuna eura osigurano je financiranje uz potporu Vlade Republike Hrvatske, nakon prethodne prekategorizacije prometnice u državnu cestu.

Predviđeni rok izvođenja radova iznosi oko 450 dana, uz planirani rad u tri smjene. Rekonstrukcija obuhvaća kolnik, nogostupe, biciklističku stazu, izmještanje tramvajske pruge, nova parkirališta, javnu rasvjetu, drvored te obnovu vodovodne, kanalizacijske i oborinske odvodnje.

Podsjetivši da tramvaji prema Retfali i Višnjevcu ne prometuju već dvije godine, gradonačelnik Radić istaknuo je kako razumije nezadovoljstvo građana, ali i da je priprema tako velikog projekta zahtijevala niz postupaka.

– Ja razumijem opravdano nezadovoljstvo, ali jednostavno moramo gledati unaprijed. Projekt od 53 milijuna eura se preko noći ne može napraviti, ali ja jedva čekam dan kada s novim niskopodnim tramvajem uđemo u Višnjevac – poručio je gradonačelnik Radić.

Uz izgradnju 206 POS stanova, pripremaju se novi projekti priuštivog stanovanja

Govoreći o priuštivom stanovanju, podsjetio je na izgradnju 206 POS stanova u Industrijskoj četvrti, vrijednu 28 milijuna eura, koju Grad provodi s Vladom i APN-om. Najviša cijena četvornog metra ograničena je na 2.104 eura, a pristiglo je više od 500 zahtjeva koje obrađuje APN. Najavio je i nove modele priuštivog stanovanja, uključujući prenamjenu zgrade u Kuhačevoj 11 i program stanovanja na gradskom zemljištu u Tenji.

U pripremi su i nova Gradska knjižnica u Tvrđi, gradska tržnica te obnova sportske dvorane i parka Zrinjevac, vrijedna 6,2 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna bespovratnih sredstava.

Novi investitor u IT parku, Darda se uključuje u sustav javnog prijevoza

Gradsko vijeće usvojilo je rješenje o odabiru osječke tvrtke Zaiqo d.o.o. za kupnju zemljišta površine 1.381 četvorni metar u poduzetničkoj zoni IT park, po cijeni od 217.000 eura.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose Maja Alduk istaknula je kako je riječ o drugoj prodaji zemljišta u toj zoni, nakon prodaje parcele 2023. godine na kojoj je izgrađena zgrada tvrtke Mono. Kupac je obvezan u roku od 48 mjeseci izgraditi poslovni objekt za IT djelatnosti, površine najmanje 800 četvornih metara, i ishoditi uporabnu dozvolu.

Usvojene su i izmjene odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog linijskog prijevoza, kojima se omogućuje uključivanje Općine Darda u postojeći sustav suradnje Grada Osijeka i okolnih općina. Gradonačelnik Radić istaknuo je kako je cilj, nakon ponovne uspostave prijevoza prema Bilju, povezati i Dardu s Osijekom, olakšati dolazak na posao te smanjiti prometne gužve.

Gradsko vijeće prihvatilo je i informaciju o stanju odlagališta Lončarica Velika. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Livio Međurečan izvijestio je da je prema geodetskoj snimci iz siječnja preostali kapacitet iznosio oko 40.700 prostornih metara, odnosno 32.560 tona otpada, što je prema tadašnjoj procjeni bilo dostatno do prve polovice 2027. godine. Planiranim nadvišenjem osiguralo bi se dodatnih 170.000 prostornih metara kapaciteta, do izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

Gradska priznanja Srđanu Kovačeviću, Vesni Mores i Iliji Kovtunu

Gradsko vijeće usvojilo je i odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka za 2026. godinu, na prijedlog Odbora koji je razmotrio 11 pristiglih poticaja.

Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“ dodjeljuje se Srđanu Kovačeviću, suosnivaču i izvršnom direktoru osječke tvrtke Orqa, za izuzetna gospodarska ostvarenja i razvoj međunarodno prepoznate tvrtke specijalizirane za bespilotne tehnologije i naprednu robotiku.

Pečat Grada Osijeka dodjeljuje se Vesni Mores za doprinos kulturnom stvaralaštvu, očuvanju tradicijske baštine i tamburaške glazbe te promicanju Osijeka. U obrazloženju se ističe njezin dugogodišnji rad u Slavonskom tamburaškom društvu „Pajo Kolarić“, organizaciji Međunarodnog festivala umjetničke tamburaške glazbe te volonterskim i humanitarnim aktivnostima.

Pečat Grada Osijeka dodjeljuje se i Iliji (Illiji) Kovtunu, članu Gimnastičkog kluba Osijek Žito i hrvatskom reprezentativcu, za osobit doprinos sportu, posebno za dvije zlatne medalje, u višeboju i na ručama, osvojene na Europskom prvenstvu u Zagrebu u kolovozu 2026. godine.

Na aktualnom satu gradonačelnik najavio isplatu božićnica umirovljenicima

Gradonačelnik Radić najavio je i božićnice za oko 12.000 osječkih umirovljenika, za što je osigurano 750.000 eura. Cenzus je povećan na 670 eura mirovine, a pravo na božićnicu prošireno je na odrasle osobe s inkluzivnim dodatkom prve razine.

Izvijestio je i o pripremama za Advent, koji se otvara 28. studenoga. Zakup kućica smanjen je s 4.000 na 3.500 eura, uz dodatne pogodnosti za ponudu tradicijskih slavonskih proizvoda i ograničenje cijena dijela ugostiteljske ponude. Pristigla je 31 prijava, odnosno 13 više nego prošle godine.

Zaključno je gradonačelnik Radić najavio nastavak investicijskog ciklusa i predstavljanje prijedloga gradskog proračuna za 2027. godinu na idućoj sjednici Gradskog vijeća.