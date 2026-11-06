Osijek ima 12.000 praznih stanova: Radić najavio nove modele stanovanja za mlade obitelji

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Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić poručio je u četvrtak u Opatiji kako gospodarski razvoj gradova mora pratiti dostupno i priuštivo stanovanje, istaknuvši da Osijek tom pitanju pristupa kroz više modela – izgradnju POS stanova, dugoročni najam, aktiviranje praznih nekretnina te pravo građenja na gradskom zemljištu za mlade obitelji.

Gradonačelnik je sudjelovao na panelu „Priuštivo stanovanje: od izazova do rješenja“, održanom u sklopu 34. tradicionalnog savjetovanja ekonomista „Ekonomska politika Hrvatske u 2027.“ u Opatiji. Panel je moderirao prof. dr. sc. Josip Tica s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a uz osječkog gradonačelnika Radića sudjelovali su zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet, gradonačelnik Kastva Matej Mostarac, te predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović.

Govoreći o stambenoj situaciji u Osijeku, gradonačelnik Radić je podsjetio kako je, prema podacima Ekonomskog instituta iz 2021., u gradu evidentirano oko 12.000 praznih odnosno neiskorištenih stanova, dok su cijene novih stanova zbog snažne građevinske aktivnosti teško priuštive mladim obiteljima i velikom dijelu građana.

– Na prvi pogled može zvučati nelogično da grad koji je godinama gubio stanovništvo istodobno ima problem s visokom cijenom stanova i priuštivošću stanovanja. Međutim, Osijek je gospodarsko, administrativno i sveučilišno središte istoka Hrvatske, potražnja postoji, a naš je odgovor razvijati više modela stanovanja – rekao je gradonačelnik Radić.

Grad Osijek, naveo je, raspolaže sa 707 stanova koje iznajmljuje po uvjetima povoljnijima od tržišnih, a već je realizirao i projekte gradskog stanovanja u Tenji.

Posebno je izdvojio projekt izgradnje 206 POS stanova, koji Grad provodi u suradnji s državom i APN-om, ukupne vrijednosti oko 28 milijuna eura. Za stanove je zaprimljeno više od 500 zahtjeva, a maksimalna cijena ograničena je na 2.104 eura po četvornome metru.

– To nam jasno pokazuje da postoji velika potreba za stanovima koji su građanima financijski dostupniji. Zato se ne oslanjamo samo na jedan projekt ili jedan model – istaknuo je gradonačelnik.

Grad priprema i model prava građenja na gradskom zemljištu u Tenji, gdje bi mladim obiteljima, prema utvrđenim kriterijima, bilo omogućeno graditi kuće na gradskom zemljištu, čime bi im se smanjio jedan od najvećih početnih troškova. Razmatra se i mogućnost gradskog sudjelovanja u troškovima projektne dokumentacije.

Govoreći o porezu na nekretnine, gradonačelnik je pojasnio kako predloženo povećanje s 0,60 na četiri eura po četvornome metru još nije doneseno, nego je u javnom savjetovanju, nakon čega će o njemu odlučivati Gradsko vijeće.

Naglasio je da cilj nije oporezivanje nekretnina u kojima građani žive ili ih daju u dugoročni najam, nego poticanje aktiviranja praznih stanova.

– Porez nam nije cilj, nego sredstvo kojim želimo potaknuti da što veći broj praznih stanova bude stavljen u funkciju dugoročnog stanovanja – rekao je.

Gotovo 12.000 praznih stanova u odnosu na približno 51.000 stanova u gradu, ocijenio je, predstavlja značajan potencijal za povećanje ponude. Aktiviranjem dijela tog fonda Grad želi smanjiti pritisak i na cijene najma i na cijene kupnje stanova.

Gradonačelnik je podsjetio i da Osijek, uz oko 100.000 stanovnika, ima približno 15.000 studenata, što dodatno povećava potražnju za najmom.

– Želimo kombinirati više instrumenata: povoljniju kupnju kroz POS, gradski fond stanova i dugoročni najam, aktiviranje neiskorištenih nekretnina te pravo građenja za mlade obitelji. Ne postoji jedno rješenje koje odgovara svima – poručio je.

U tom je kontekstu izdvojio i osnivanje Osječke agencije za strateški razvoj, EU fondove i stanovanje – OSA-e, koja bi trebala objediniti pripremu i provedbu projekata priuštivog stanovanja te korištenje europskih izvora financiranja.

Odgovarajući na pitanje što bi na državnoj razini najviše pomoglo priuštivosti stanovanja, gradonačelnik Radić je izdvojio stabilno višegodišnje financiranje.

– Gradnja ne počinje dolaskom bagera. Ona počinje osiguravanjem zemljišta, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, prostornim planovima i projektnom dokumentacijom. Tek na kraju dolaze bageri – rekao je.

Ocijenio je kako novi zakonski okvir priuštivog stanovanja predstavlja dobru osnovu za suradnju države i lokalne samouprave, ali ga mora pratiti dugoročno i predvidivo financiranje iz nacionalnih i europskih izvora, uključujući novu europsku financijsku perspektivu od 2028. do 2034. godine.

Gradonačelnik je pritom istaknuo kako gospodarski pokazatelji dodatno potvrđuju potrebu za snažnijom stambenom politikom. Od 2021. godine, naveo je, na području Osijeka broj zaposlenih povećan je za oko 5.000, dok je nezaposlenost smanjena za 53 posto.

– Gospodarski razvoj mora pratiti priuštivo stanovanje – zaključio je gradonačelnik Radić.