Osijek dobiva nove kapacitete za osobe s autizmom i starije: U projekte se ulažu milijuni eura

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U sjedištu Osječko-baranjske županije održan je radni sastanak usmjeren na realizaciju kapitalnih projekata socijalne i obrazovne infrastrukture u Osijeku. Županica Nataša Tramišak sa suradnicima i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin ugostili su ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića sa suradnicima. U središtu razgovora bili su konkretni koraci u pripremi projekata čija će realizacija biti moguća u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2028. – 2034. Riječ je o projektima usmjerenim na rješavanje potreba osoba iz spektra autizma, ali i na zbrinjavanje starijih osoba u domovima za starije i nemoćne, s posebnim naglaskom na one koji boluju od različitih oblika demencije.

Županica Nataša Tramišak istaknula je kako je jedan od prioriteta OBŽ-a pomoć korisnicima Centra za autizam, s obzirom na njihov kontinuirani rast – s početnih 18 učenika u 2019. godini na ukupno 93 polaznika u tekućoj školskoj godini. Kako je naglasila županica, strateška odluka Osječko-baranjske županije je prijelaz Centra na novu lokaciju u bivšoj upravnoj zgradi OLT-a. Na tom mjestu planira se rekonstrukcija i prenamjena prostora u moderan socijalno-obrazovni kompleks koji će pod jednim krovom objediniti ambulantu, Snoeze i meke sobe, radionicu za lončarstvo, bazen i popratna igrališta.

– Otvaranjem ovoga novog prostora konačno će se uvesti trenutno nedostajuća socijalna usluga poludnevnog boravka za osobe iz spektra autizma starije od 21 godine, čime se rješava jedno od gorućih pitanja sustavne skrbi. Za ovu kapitalnu investiciju koja je u tijeku, Županija je u proračunu za 2026. godinu osigurala 1.330.000,00 eura – kazala je županica te podsjetila i na visoki standard koji Županija već sada u cijelosti samostalno financira, poput stalnog angažmana dječjeg i adolescentskog psihijatra i provedbe Sportskog ljetnog programa.

Govoreći o projektu izgradnje i opremanja dodatnih smještajnih kapaciteta Doma za starije i nemoćne u Drinskoj ulici u Osijeku, županica Nataša Tramišak istaknula je važnost ovog proširenja kojim će se značajno ublažiti pritisak na postojeći smještajni kapacitet doma koji trenutno iznosi 356 korisnika. Novi objekt osigurat će stalni smještaj za 94 korisnika trećeg i četvrtog stupnja, ali i uvođenje poludnevnog boravka za 36 korisnika te osiguravanje najmanje 200 novih izvaninstitucionalnih usluga poput pomoći u kući i psihosocijalne podrške.

Zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin istaknuo je kako je Grad Osijek za potrebe ove izgradnje ustupio dvije građevinske parcele u neposrednoj blizini postojećeg objekta, a ukupna procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi više od 12 milijuna eura.