Oprez! Iz prodaje se povlači dalmatinska panceta zbog bakterije Listeria

  • 13 studenoga, 202607:59
  • Autor: Redakcija 031

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda „Okusi zavičaja“, Dalmatinska panceta, narezak, 100 g, LOT 918N2Z, upotrijebiti do15.01.2027., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: MIJUKIĆ-PROM, Runović 242, Runović, Hrvatska

Stavlja na tržište: Lidl d.o.o., Hrvatska

Ukoliko imate navedeni proizvod roka trajanja 15.01.2027., lot broj 918N2Z pozivamo vas da navedeni proizvod vratite u bilo koju našu trgovinu. Novac za kupljeni proizvod bit će Vam vraćen sa ili bez predočenja računa“, kažu iz Lidla.

Oprez! Iz prodaje se povlači dalmatinska panceta zbog bakterije Listeria Foto: Pexels.com/Ilustracija

Promo

Foto galerije

Skoči do alatne trake