Oprez! Iz prodaje se povlači dalmatinska panceta zbog bakterije Listeria

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Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda „Okusi zavičaja“, Dalmatinska panceta, narezak, 100 g, LOT 918N2Z, upotrijebiti do15.01.2027., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: MIJUKIĆ-PROM, Runović 242, Runović, Hrvatska

Stavlja na tržište: Lidl d.o.o., Hrvatska

“Ukoliko imate navedeni proizvod roka trajanja 15.01.2027., lot broj 918N2Z pozivamo vas da navedeni proizvod vratite u bilo koju našu trgovinu. Novac za kupljeni proizvod bit će Vam vraćen sa ili bez predočenja računa“, kažu iz Lidla.