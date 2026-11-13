Općina Bizovac isplaćuje božićnice: Provjerite tko ima pravo i koliko može dobiti

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Općina Bizovac i ove će godine isplatiti božićnice umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području općine, čija ukupna mirovinska primanja, uključujući domaće i inozemne mirovine te dodatke, ne prelaze 600 eura.

Visina božićnice ovisit će o iznosu mjesečnih primanja. Tako će korisnici s mirovinom do 400 eura dobiti 60 eura, oni s primanjima od 400 eura i jednog centa do 500 eura dobivaju 50 eura, dok će umirovljenicima s primanjima od 500 eura i jednog centa do 600 eura biti isplaćeno 40 eura.

Za ostvarivanje prava potrebno je ispuniti zahtjev te priložiti na uvid osobnu iskaznicu ili uvjerenje o prebivalištu, kao i odgovarajući dokaz o visini mirovine, odnosno o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Isplata božićnica obavljat će se u gotovini od 23. studenoga do 4. prosinca 2026., radnim danom od 8 do 14 sati.

Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnoj stranici Općine Bizovac www.opcina-bizovac.hr, kao i u općinskim prostorijama.