Od danas nova pravila za cijene: Uvodi se obveza isticanja baznih cijena i objave cjenika

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Od danas, 17. studenoga, na snagu stupaju dva nova pravilnika kojima se uvodi trajniji sustav transparentnosti cijena proizvoda i usluga. Riječ je o pravilnicima o isticanju bazne cijene proizvoda i načinu objave cjenika, čiji je cilj omogućiti građanima lakše praćenje promjena cijena i usporedbu ponude.

Prema novim pravilima, uz aktualnu maloprodajnu cijenu potrebno je jasno istaknuti i baznu cijenu, odnosno cijenu s kojom će kupci moći usporediti trenutačnu vrijednost proizvoda ili usluge. Za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje i kućanske potrepštine referentna je cijena ona koja se primjenjivala 2. svibnja 2025. godine, dok je za ostalu robu i usluge određen datum 10. rujna 2026. godine.

Novost je i obveza objave važećih cjenika na mrežnim stranicama trgovaca u digitalnom, strojno čitljivom XML ili CSV formatu. Cjenici će sadržavati podatke o proizvodima i uslugama te njihove aktualne i bazne cijene, a trgovci će morati omogućiti i automatizirano preuzimanje tih podataka.

Izmijenjeni cjenik mora biti objavljen najkasnije do 11 sati na dan promjene, dok prethodna verzija mora ostati dostupna još 15 dana.

Nova pravila zamjenjuju dosadašnje privremene mjere Vlade, a primjenjuju se na širok raspon roba i usluga, uz određene zakonom propisane iznimke. Ministarstvo gospodarstva ističe kako je cilj jačanje položaja potrošača, veća transparentnost tržišta i stvaranje uvjeta za lakše praćenje kretanja cijena.