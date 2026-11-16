Obavite kupovinu na vrijeme, u srijedu će trgovine biti zatvorene

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

U sjećanje na dan kada je 1991. slomljena herojska obrana grada Vukovara, kada je u Škabrnji počinjen stravičan zločin nad stanovništvom te kada su svoje junaštvo iskazali branitelji Saborskoga, Slunja, Cetingrada i Rakovice, 18. studenoga obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 18. studenoga je ujedno i državni praznik, odnosno neradni dan.

Ove godine, 18. studenoga spada na srijedu, pa će trgovine biti zatvorene. Obavite kupovinu na vrijeme.