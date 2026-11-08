Novi zakon donosi strože kazne: Bespravni objekti brže će se uklanjati, a inspektori dobivaju veće ovlasti

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Državni inspektorat planira predložiti Vladi donošenje novog Zakona o Državnom inspektoratu kojim želi učinkovitije suzbijati bespravnu gradnju, neregistrirano pružanje turističkih usluga i druge nezakonite aktivnosti. Prijedlog zakona trebao bi biti upućen u Vladinu proceduru u prvom tromjesečju 2027. godine.

Kako ističu u DIRH-u, višegodišnja primjena postojećeg zakona pokazala je niz nedostataka koji otežavaju rad inspekcijskih službi i usporavaju postupanje. Smatraju da su trenutačne mjere protiv bespravne gradnje nedovoljno učinkovite, a ovlasti inspektora ograničene u borbi protiv sve izraženijeg neregistriranog pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga.

Jedna od predloženih novosti je pojednostavljenje i ubrzavanje postupka prisilnog uklanjanja bespravno izgrađenih objekata. Turistički inspektori, pak, dobili bi mogućnost korištenja tajne kupnje, odnosno provjere usluga pod krinkom običnih korisnika, kako bi lakše otkrivali one koji posluju bez potrebnih registracija.

Novim zakonom planira se i učinkovitije provođenje hitnih fitosanitarnih mjera te promjena načina obrade prijava građana kako bi se inspekcijski kapaciteti usmjerili na slučajeve koji predstavljaju najveći rizik.

Predviđena je i revizija prekršajnih odredbi te prilagodba novčanih kazni inflaciji i euru, s ciljem postizanja snažnijeg odvraćajućeg učinka. U DIRH-u smatraju kako su potrebne cjelovite promjene zakona, a ne samo izmjene postojećih odredbi.