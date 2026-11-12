Novi uređaj u Osijeku omogućit će brže otkrivanje raka dojke i skratiti liste čekanja

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak nazočila je danas (12. studenoga 2026. godine) službenom puštanju u rad automatiziranog ultrazvuka dojke u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije. Ovaj suvremeni dijagnostički uređaj vrijedan je više od 159.000 eura. Osječko-baranjska županija posljednjih godina u kontinuitetu ulaže u unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, s posebnim naglaskom na Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, kako u Osijeku, tako i na cijelom području županije.

– Upravo je ovaj uređaj za automatsko otkrivanje karcinoma dojke, odnosno automatski ultrazvučni uređaj, konkretan primjer kako pomažemo našim liječnicima da ubrzaju preglede i smanje liste čekanja. Ono što je najvažnije, na taj način omogućujemo pacijentima da na vrijeme otkriju pojavu bolesti. Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke od iznimne su nam važnosti. Promotivne kampanje urodile su plodom i sve se više žena javlja na preventivne preglede, što je ključno za otkrivanje bolesti u najranijoj fazi. S obzirom na velik interes i postojeće liste čekanja, ovakva moderna oprema značajno će ubrzati proces te olakšati rad liječnicima, ali i samim pacijenticama – naglasila je županica Tramišak.

Osječko-baranjska županija je u posljednje dvije godine uložila više od 2 milijuna eura u opremanje Doma zdravlja kvalitetnom medicinskom, dijagnostičkom i terapijskom opremom.

– Uz mamograf nabavljen prošle godine i ovaj ultrazvuk ove godine, od ukupnog iznosa od 2 milijuna eura, oko 340.000 eura uloženo je izravno iz županijskog proračuna, dok ostatak čine decentralizirana sredstva, odnosno sredstva državnog proračuna. Ovim putem zahvaljujem Upravi Doma zdravlja Osječko-baranjske županije i svim našim liječnicima na predanom i kvalitetnom radu. Županija im i dalje stoji na raspolaganju za sve potrebe i prijedloge usmjerene na daljnje unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite – poručila je županica.

Županija provodi i velik projekt financiran iz fondova Europske unije, ukupne vrijednosti 4,4 milijuna eura. Projekt je namijenjen nabavi različitih uređaja za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu na čak 24 lokacije diljem županije. Pripreme za nabavu su u tijeku te će se na taj način u sljedećih nekoliko godina još kvalitetnije opremiti sve ambulante na području cijele Osječko-baranjske županije.

Ravnateljica Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Justinija Steiner pojasnila je kako se radi o suvremenom uređaju sa samorotirajućom sondom koji omogućuje znatno bržu i učinkovitiju dijagnostiku. – Sam pregled obavlja radiološki tehničar u trajanju od oko 15 minuta, dok liječnik naknadno očitava snimke za svega 5 do 7 minuta. Time se liječnicima oslobađa vrijeme za druge preglede, što omogućuje obradu većeg broja pacijentica u danu i izravno utječe na smanjenje lista čekanja. Važno je napomenuti da je ova metoda komplementarna standardnom ultrazvuku i mamografiji te u većem postotku otkriva rani karcinom dojke, što je naš glavni cilj. Dom zdravlja jedna je od prvih ustanova u Republici Hrvatskoj koja uvodi ovu metodu, a puštanju u rad prethodili su mjeseci priprema i edukacije liječnika te radioloških tehničara – kazala je Steiner, zahvalivši županici Tramišak i Osječko-baranjskoj županiji na kontinuiranoj podršci zdravstvenom sustavu istočne Hrvatske, ali i cijelom timu radiologije na predanom radu na čelu s dr. Kristinom Bojanić.

Na standardni ultrazvuk dojke trenutačno se u Domu zdravlja čeka oko 10 mjeseci jer, uz redovite pacijentice i Nacionalni preventivni program, preuzimaju i velik broj pregleda iz KBC-a Osijek.

– Iznimno smo zadovoljni što su žene sve osvještenije i redovitije dolaze na preglede. Za ovu novu metodu trenutačno nema liste čekanja jer smo tek započeli s radom, no očekujemo da će se s edukacijom liječnika o upućivanju i to uskoro promijeniti. Uvođenje ovog uređaja nastavak je našeg dugogodišnjeg razvoja sveobuhvatne dijagnostike bolesti dojke. Sve je počelo još 2013. godine uvođenjem elastografije dojki, nastavilo se 2018. uvođenjem 3D mamografije) među prvima, a 2022. godine i kontrastne mamografije za rano otkrivanje raka u strogo indiciranim slučajevima. Prošle, 2025. godine uveli smo core biopsije, a ovim uređajem u 2026. godini zaokružujemo brzu dijagnostiku kako bi pacijentice s karcinomom dojke bile pravodobno upućene kirurgu, bez nepotrebnog lutanja kroz sustav – rekla je voditeljica radiologije prof. dr. sc. Kristina Bojanić.

Na ovaj pregled pacijentice upućuju liječnici obiteljske medicine i specijalisti radiolozi. Namijenjen je ponajprije ženama starijima od 40 godina koje nakon mamografije imaju nalaz gustih dojki (tip C i D, što čini oko 40 posto žena). Također, pregled je dostupan i mlađim ženama već od 25. godine života, dok gornja dobna granica ne postoji. Budući da uređaj ne koristi ionizirajuće zračenje ni kontrastno sredstvo, pregled je potpuno siguran i bez štetnih nuspojava, uz odgovarajuću medicinsku indikaciju.

– Danas su na rasporedu dvije biopsije karcinoma dojke, dok na tjednoj razini otkrivamo oko pet slučajeva. Odaziv je velik: kroz nacionalne programe svakodnevno pregledamo između 20 i 40 žena, a u redovnim ambulantama dnevno obavimo od 15 do 20 mamografija te 20 do 30 ultrazvuka, ovisno o programu – zaključila je dr. Bojanić.