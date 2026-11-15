Nova prometnica, nogostupi i parkirališta, završena velika obnova Vatrogasne ulice

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

U Vatrogasnoj ulici završena je obnova gotovo kilometar duge prometnice, vrijedna 470.000 eura. Uz obnovu kolnika i pješačkih staza, uređeno je 28 parkirališnih mjesta, od kojih jedno za osobe smanjene pokretljivosti, a završava se i iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin u subotu prilikom obilaska završenih radova.

– Vatrogasna ulica obnovljena je u cijeloj duljini od 990 metara. Od ukupne vrijednosti investicije, Gradska četvrt Novi grad izdvojila je 94.000 eura iz sredstava za svoje prioritete, a preostalih 376.000 eura osigurano je iz gradskog proračuna. Odlučili smo cijelu ulicu obnoviti u jednom zahvatu jer je bila u lošem stanju. Time smo značajno poboljšali prometnu sigurnost i uvjete života stanovnika Vatrogasne ulice, Uske njive i okolnih naselja – rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin, zahvalivši gradskoj tvrtki Unikom na kvalitetno izvedenim radovima.

Najavio je i jesensku sadnju stabala te podsjetio na značajna ulaganja u Gradsku četvrt Novi grad, među kojima su šest milijuna eura vrijedna obnova Gradskih bazena, prvi put temeljito obnovljenih od izgradnje 1998. godine, izgradnja Dječjeg vrtića Uske njive i dogradnja Dječjeg vrtića Sjenčica.

– Uskoro nas očekuje i dogradnja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, koja uključuje nove učionice, blagovaonicu i školsku sportsku dvoranu, čime ćemo osigurati preduvjete za jednosmjensku nastavu, kao što je cilj i u ostatku grada – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Direktor Unikoma Igor Pandžić pojasnio je kako je obnovljeno 997 metara kolnika, širine od 5,5 do šest metara, te 260 metara nogostupa, širine od 1,3 do 1,6 metara.

– Uklonjen je dotrajali asfalt, zamijenjeni su oštećeni rubnjaci i postavljen novi asfaltni sloj. Uz 28 parkirališnih mjesta, rekonstruirano je 47 slivnika, izgrađeno devet novih te uređeno 15 kolnih ulaza. Radovi su trajali oko pet mjeseci, a završavaju iscrtavanjem horizontalne signalizacije. Tijekom jeseni posadit ćemo i 24 stabla ukrasne trešnje koja ne stvaraju plodove – rekao je Pandžić.

Zadovoljstvo obnovom izrazio je i stanovnik Gradske četvrti Novi grad Robert Seligman, naglasivši kako Vatrogasna ulica povezuje naselje Uske njive, u kojem živi velik broj mladih obitelji, s ostatkom gradske četvrti te njome svakodnevno prolaze djeca na putu prema osnovnim školama Frana Krste Frankopana i Mladost.

– Prometnica je bila puna rupa, pojedini dijelovi nisu imali uređene pješačke staze, a zbog nedostatka parkirališta vozila su se parkirala na kolniku. Sada je prometovanje znatno sigurnije, što nam je bilo najvažnije – istaknuo je Seligman.

Zahvalio je Gradu Osijeku, gradonačelniku Ivanu Radiću i Unikomu, podsjetivši kako su tijekom posljednje četiri godine obnovljene i Ulica Brune Bjelinskog, Daruvarska ulica te prometnica u sjevernom dijelu Stadionskog naselja. Posebno je istaknuo važnost novog vrtića Uske njive, obnove Gradskih bazena i planirane dogradnje Osnovne škole Frana Krste Frankopana, koja će omogućiti bolje uvjete školovanja i organizaciju jednosmjenske nastave.