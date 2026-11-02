Movember upozorava na važnost pregleda! Rak prostate najčešći je rak kod muškaraca u Hrvatskoj

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Studeni je u znaku Movembera, globalne kampanje koja podizanjem svijesti o zdravlju muškaraca potiče preventivne preglede, rano otkrivanje bolesti i otvoren razgovor o zdravstvenim problemima. Prepoznatljiv simbol inicijative su brkovi, a pokret je pokrenut 2003. godine u Australiji.

Poseban naglasak stavljen je na rak prostate, koji je prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka 2024. godine bio drugi najčešći oblik raka kod muškaraca u svijetu. U Hrvatskoj je 2023. godine dijagnosticiran kod 2927 muškaraca, čime je postao najčešći novootkriveni rak u muškoj populaciji. Tijekom 2025. godine od ove je bolesti preminuo 781 muškarac.

Rak prostate posebno je opasan jer u početnim fazama često ne izaziva nikakve simptome. Kada se pojave, mogu uključivati učestalo ili otežano mokrenje, krv u mokraći ili sjemenu te bolove u leđima, kukovima i zdjelici. U uznapredovalim fazama mogu se javiti i umor, slabost te gubitak tjelesne težine.

Rizik od razvoja bolesti povećava se s godinama, osobito nakon 50. godine, a važnu ulogu imaju i nasljedni čimbenici. U ranom otkrivanju koriste se PSA test iz krvi i digitorektalni pregled.

Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost redovitih liječničkih kontrola i razgovora s liječnikom o potrebi preventivnih pregleda. Ministarstvo zdravstva pokrenulo je i Nacionalni program ranog otkrivanja raka prostate, kojemu je cilj bolest prepoznati u što ranijoj fazi i smanjiti smrtnost.

Poruka Movembera jednostavna je: briga o zdravlju ne bi se smjela odgađati, a pravovremeni pregled može biti presudan.