Ministar financija optimističan: Inflacija bi iduće godine trebala znatno usporiti

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Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje značajno usporavanje inflacije u Hrvatskoj tijekom 2027. godine, a smatra kako bi ona već sada bila ispod dva posto kada se iz izračuna isključe poskupljenja energenata.

Komentirajući prvu procjenu Državnog zavoda za statistiku prema kojoj je godišnja stopa inflacije u listopadu iznosila 4,9 posto, Ćorić je istaknuo kako su energetski šokovi glavni razlog takvih pokazatelja. Prema podacima DZS-a, cijene energije u listopadu bile su 20,7 posto više nego godinu ranije, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za svega 0,2 posto.

Ministar smatra da su domaće komponente inflacije pod kontrolom te da bi smirivanje sukoba na Bliskom istoku i normalizacija protoka nafte kroz Hormuški tjesnac mogli pridonijeti padu cijena energenata. Posljedično očekuje i značajnije usporavanje inflacije već u prvom tromjesečju 2027. godine.

Dok je prosječna inflacija za ovu godinu projicirana na 4,5 posto, Vlada za sljedeću godinu očekuje znatno povoljnija kretanja. Ćorić je najavio da će Vlada nastaviti štititi građane od inflacije, uz istodobno očuvanje gospodarskog rasta i fiskalne discipline.

Dodao je kako bi hrvatsko gospodarstvo i u 2027. godini trebalo rasti znatno iznad europskog prosjeka, a prioritet u korištenju europskih sredstava bit će povećanje konkurentnosti i produktivnosti domaćeg gospodarstva.