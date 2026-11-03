Mijenjaju se pravila za umirovljenje: Žene će od 2027. morati ispuniti nove uvjete

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Od početka 2027. godine žene će morati ispuniti nešto strože uvjete za odlazak u starosnu i prijevremenu mirovinu. Dobna granica povećava se za tri mjeseca, a kod prijevremenog umirovljenja povećava se i potreban broj godina mirovinskog staža, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Tako će žene od 1. siječnja 2027. godine pravo na redovitu starosnu mirovinu moći ostvariti s navršene 64 godine i tri mjeseca života te najmanje 15 godina mirovinskog staža. U ovoj godini za to je dovoljno imati 64 godine života i jednako toliko propisanog staža.

Promjene očekuju i one koje planiraju u prijevremenu mirovinu. Umjesto dosadašnjih 59 godina života i 34 godine staža, od sljedeće godine morat će imati 59 godina i tri mjeseca života te 34 godine i tri mjeseca mirovinskog staža.

Dobna granica za žene nastavit će se postupno povećavati i tijekom narednih godina. Proces usklađivanja završit će 2030. godine, kada će za žene i muškarce vrijediti jednaki uvjeti. Za redovitu starosnu mirovinu bit će potrebno 65 godina života i najmanje 15 godina staža, dok će se u prijevremenu mirovinu moći s navršenih 60 godina života i 35 godina staža.

Ipak, postoji i mogućnost ranijeg umirovljenja za dugogodišnje osiguranike. Oni koji imaju 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja ostvarenog u stvarnom trajanju mogu ostvariti pravo na starosnu mirovinu neovisno o redovitim uvjetima za žene i muškarce.