Martinje stiže, a s njim i pojačane policijske kontrole: Evo na što će posebno paziti

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Statistički podaci iz godine u godinu pokazuju kako se upravo tijekom studenoga i prosinca povećava broj prometnih nesreća i stradavanja u njima. To je razdoblje božićnih i novogodišnjih blagdana, koje obilježava povećano konzumiranje alkohola i kretanje pješaka.

Također, u tom razdoblju veći broj građana odlazi na godišnje odmore, dok u Hrvatsku dolaze i hrvatski državljani koji privremeno rade u inozemstvu. Sve navedeno, uz općenito povećan domaći i tranzitni promet na cestama, dodatno utječe na povećanje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica.

Pojačani nadzor prometa na cestama

Policija će do kraja godine nastaviti s poduzimanjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaja vozača mopeda i motocikala te prema ponavljačima teških prometnih prekršaja – recidivistima.

U poduzimanje aktivnosti bit će uključen maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge, uređaji za automatsko očitavanje registarskih pločica i dr.

„Martinje“ 2026. godine

Tijekom predstojećeg vikenda, od 6. do 8. studenoga te 11. i 12. studenoga 2026. godine, povodom obilježavanja Martinja, očekuje se povećana konzumacija alkohola među sudionicima u prometu.

Stoga će Ministarstvo unutarnjih poslova pojačati aktivnosti usmjerene na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih posljedica.

Nadzor vozača provodit će se na lokacijama s većim brojem prekršaja i prometnih nesreća povezanih s vožnjom pod utjecajem alkohola.

Pritom će se uspostaviti veći broj kontrolnih punktova, koji će se tijekom akcije češće mijenjati.

Kao upozorenje vozačima mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati, kada je u vikendu koji je prethodio, kao i na samo Martinje, na području Republike Hrvatske, na vožnju pod utjecajem alkohola i droga, ukupno kontrolirano 11.367 vozača.

Od tog broja, pod utjecajem alkohola zatečena su 922 vozača, a šest vozača je odbilo alkotestiranje. Također, pet vozača na preliminarnom testiranju na droge bila su pozitivna, dok je 56 odbilo testiranje na droge.

Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnoj skupini od 31 do 40 godina – 207 vozača. Najveći broj vozača imao je koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg – 433 vozača, dok je koncentracija veća od 1,50 g/kg utvrđena kod 171 vozača.

Savjeti vozačima:

ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite – time nećete nikoga dovesti u životnu opasnost;

koristite javni prijevoz;

koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije;

unaprijed se dogovorite tko neće konzumirati alkoholna pića i voziti natrag;

zapamtite, vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu.

Za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.