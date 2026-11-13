Manje papirologije, ali jedna je stvar važna: Provjerite svoje podatke u novom registru

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Od 1. siječnja 2027. godine podaci iz Središnjeg registra stanovništva koristit će se za ostvarivanje niza prava iz mirovinskog osiguranja, među kojima su doplatak za djecu i nacionalna naknada za starije osobe. Zbog toga se građanima savjetuje da na vrijeme provjere jesu li njihovi podaci točni i ažurni.

Središnji registar stanovništva (SRS) elektronički je sustav Porezne uprave koji objedinjuje podatke o građanima iz službenih evidencija državnih tijela. Dostupan je putem sustava e-Građani, a cilj mu je pojednostaviti administrativne postupke i smanjiti potrebu za prikupljanjem dokumentacije i odlascima na šaltere.

Nakon početka primjene, nadležna tijela potrebne će podatke preuzimati izravno iz registra, umjesto da ih traže od građana. Upravo zato važno je provjeriti jesu li svi uneseni podaci ispravni, osobito oni koji se odnose na članove kućanstva.

Provjera se može obaviti na mrežnoj stranici registar-stanovnistva.gov.hr ili prijavom u sustav e-Građani, gdje je potrebno otvoriti kategoriju „Aktivno građanstvo”. Ako podaci o kućanstvu ne odgovaraju stvarnom stanju, građani mogu predati izjavu o članovima kućanstva.

Iako provjera nije zakonska obveza, preporučuje se obaviti je prije 1. siječnja 2027. godine. Građani starije životne dobi i oni koji ne koriste internet pomoć mogu zatražiti osobno u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta.