Lančani sudar na osječkoj obilaznici: Pet automobila smrskano, 11 osoba završilo ozlijeđeno!

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Na osječkoj obilaznici 106. brigade ZNG RH, kod čvora Retfala, 14. studenoga u 17.50 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo pet osobnih automobila, a 11 osoba lakše je ozlijeđeno.

Do prometne nesreće došlo je kada 26-godišnji vozač, krećući se sjevernom kolničkom trakom u smjeru zapada, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste i gustoći prometa, odnosno koloni vozila ispred sebe, zbog čega je prednjim dijelom automobila udario u stražnji dio automobila koji se kretao ispred njega. Od siline udara taj je automobil odbačen unaprijed te je udario u stražnji dio sljedećeg automobila, koji je potom udario u još jedno vozilo. Neposredno nakon toga, 29-godišnja vozačica koja se kretala istim smjerom nije održavala potreban razmak te je prednjim dijelom automobila udarila u stražnji dio prvog automobila, izvijestili su iz policije.

U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđeno ukupno 11 osoba – četiri vozača i sedam putnika.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 26-godišnjeg vozača i 29-godišnje vozačice podnesena su izvješća o počinjenim prekršajima. Od trenutka prometne nesreće do 20.35 sati promet se na toj dionici obilaznice u smjeru zapada odvijao otežano, lijevom prometnom trakom sjevernog kolnika.