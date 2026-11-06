Kupili ste ovu mješavinu sjemenki? Odmah prestanite s upotrebom!

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda (Alnatura mješavina sjemenki za salatu 100 g ekoproizvod i Alnatura pinjoli ekoproizvod 60 g)

EAN/MAN: 4104420026766 / 2063738 (5), rok trajanja: 31.05.2027, – 02.07.2027.

EAN/MAN: 4104420230538 / 2063305 (9), rok trajanja: 03.06.2027, – 13.07.2027.

period prodaje: 09.10.2026. – danas, zbog mogućnost prisutnosti bakterije roda Salmonella spp.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: Alnatura GmbH

Dobavljač: Müller trgovina Zagreb d.o.o.

“Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa“, kažu iz Mullera.