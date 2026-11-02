Kraj za energetska pića među mladima? Država sprema nove zabrane

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Energetska pića uskoro bi mogla postati nedostupna mlađima od 18 godina, a država priprema dodatne mjere kojima želi zaštititi djecu i mlade od njihove konzumacije. Nakon zabrane prodaje maloljetnicima, planiraju se i strože kontrole, ograničavanje oglašavanja te zabrana prodaje i konzumacije u ugostiteljskim objektima.

Koliko su takvi napitci popularni među mladima, pokazuje istraživanje provedeno u četiri zagrebačke srednje škole. Od 1100 ispitanih učenika, čak 72 posto priznalo je da je barem jednom konzumiralo energetsko piće.

Neki ih piju svakodnevno, a pojedini učenici navode kako tijekom dana popiju i po dvije limenke. Nastavnici upozoravaju da se prazne limenke redovito mogu pronaći u učionicama i školskim kantama za smeće.

Mladi za njima najčešće posežu kako bi ostali budni i imali više energije, osobito zbog kasnog odlaska na spavanje i dugotrajnog korištenja mobitela i računala.

Liječnici, međutim, upozoravaju na moguće ozbiljne posljedice. Pretjerana konzumacija može izazvati poremećaje srčanog ritma, dok velika količina šećera povećava rizik od debljanja. Posebno opasnim smatra se kombiniranje energetskih pića s alkoholom.

Novim zakonskim izmjenama Hrvatski zavod za javno zdravstvo dobio bi veće ovlasti, uključujući nadzor tržišta, vođenje registra proizvoda i mogućnost hitnog povlačenja potencijalno opasnih napitaka. U prodaji bi se tako mogla naći samo energetska pića koja su prethodno provjerena i upisana u registar.